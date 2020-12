MasterChef Celebrity. Rocío Marengo, tras el hallazgo de un pelo en su plato: "No era mío"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2020 • 18:48

A pesar del empeño que Rocío Marengo le pone a los platos que realiza en MasterChef Celebrity, hubo un descuido que los jurados no perdonaron: encontraron un pelo en su preparación "codorniz primavera-verano".

Fue Donato de Santis quien lo vio, ante la sorpresa de Rocio. "Es inadmisible para cualquier cocinero", dijo el chef y ella se atajó: "En un restaurant, si uno encuentra un pelo realmente devuelve el plato. Así que por mí no se preocupe, si a usted le parece, no pruebe el plato, estoy de acuerdo y voy directo al jueves. Pero el pelo no es mío, porque no tenía la misma textura. Igual me lo lavé", aseguró bromeando.

Aunque lo probaron, la preparación no convenció, y por eso Rocío se llevó el delantal gris y deberá cocinar este jueves para evitar ir a la gala de eliminación de este domingo.

"Ese pelo no era mío y se notaba. Mi novio [Eduardo Fort] tiene una tele de alta-alta definición y se notó a través de la pantalla. Muchos se dieron cuenta de que tengo al jurado en contra; conmigo nada, y con el resto todo. Yo no tengo más fuerzas. Es muy difícil. No tengo a ninguno que me haga la gamba y me oriente un poco", se quejó Marengo en Cortá por Lozano, por Telefe.

La actriz fue una de las participantes que volvió al programa con el repechaje, pues había sido eliminada y estuvo fuera del programa durante dos semanas. Desde entonces ella se propuso jugar fuerte y cambiar de estrategia las veces que fuera necesario, y así lo viene haciendo.