Rocío Marengo volvió de sus vacaciones y arremetió contra la ex de su novio Eduardo Fort

Recién llegada de sus vacaciones en Disney junto a su novio Eduardo Fort, Rocío Marengo habló sobre su gran presente laboral y personal y, si bien no quiso entrar en polémicas con la ex de su pareja, aseguró que "tiene espalda para bancarse la que sea".

Antes de partir a Bogotá por cuestiones laborales -va a ser parte de Masterchef Celebrity Colombia- la modelo se detuvo para hablar con Los ángeles de la mañana. "Estoy bien, contenta. Recién llegada al país, porque llegué a la mañana y ahora a la noche sale mi otro vuelo, así que feliz por la oportunidad de irme a trabajar a Bogotá", contó la rubia mientras intentaba deshacerse de las cámaras para poder despedirse en privado con su novio.

Sin poder disimular su felicidad, Marengo se refirió a su presente sentimental y confirmó que la relación con el hermano del fallecido Ricardo Fort marcha muy bien. "Estamos muy bien, muy tranquilos. Recién llegados de vacaciones, así que todo relax y felicidad", expresó. Y tras confesar que esta relación la ayudó a superar la muerte de su padre, la agregó: "Estoy en un muy lindo momento personal. Vengo de una mala, cuando falleció mi papá me costó mucho salir, y por suerte hoy puedo decir que estoy bien, enamorada. Ya hace mucho que estamos juntos. Todavía no hay planes de casamiento, ni nada. Estamos ahí, viviendo paso a paso".

Sobre los dichos de Karina Antoniali, la exmujer de Eduardo Fort; quién dio a entender que Marengo se dedicaba a la "prostitución vip", la nueva pareja del empresario le quitó peso a la situación y aseguró que no va a accionar legalmente. "Son opiniones. Yo no tengo el gusto de conocerla, ella tampoco. Tiene tres hijos divinos, con los cuales tengo una muy buena relación, y por respeto a ellos jamás hablaría de su mamá", señaló, aunque enseguida le dejó un fuerte mensaje: "Que me pegue que acá hay espalda, me la banco. Estoy muy solida con mi familia, un amor que me contiene... Me banco la que sea".