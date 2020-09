Invitada en el programa Mujeres, la expareja de Diego Maradona se emocionó al escuchar a su hermano de 13 años por videollamada Crédito: Captura de pantalla

Rocío Oliva estuvo invitada al living de Mujeres (eltrece) y vivió un emotivo momento cuando habló con su hermano Luciano, de 13 años, a través de una videollamada. La expareja de Diego Maradona se conmovió al borde de las lágrimas cuando escuchó las tiernas palabras del adolescente: "Vos me criaste, eras mi segunda mamá".

La panelista de Polémica en el Bar habló sobre su familia y aseguró que, sin dudas, los une la pasión por el fútbol. "Tengo un hermano menor que es mi vida entera, y también súper futbolero; además de celoso, igual que yo con él", contó.

A los pocos minutos, apareció en la pantalla Luciano, y la exnovia del astro del fútbol demostró su asombro al ver a su hermano conectado en directo desde su casa. Roxy Vázquez le consultó al joven cómo vive la nueva etapa amorosa de Oliva, quien aseguró que está en pareja, pero prefirió no contar quién es el hombre que la conquistó.

La emoción de Rocío Oliva cuando habló con su hermano: "Vos me criaste" - Fuente: eltrece 03:48

Video

"No lo conozco mucho al novio que tiene ahora y yo no sé cómo será, si le gustará jugar al fútbol o no, eso es importante", bromeó Luciano, ante la mirada atenta de su hermana, que no podía evitar sentir ternura. "Ella también es celosa conmigo, yo tuvo dos novias y ella siempre estaba en el medio", reveló, entre risas, el adolescente.

Más adelante, contó que para él las épocas de noviazgo de Oliva con Maradona fueron "muy buenas": "Mirábamos partidos juntos, todo súper bien, y obvio sabía que a él sí le gusta el fútbol". Entre chicana y chicana, el clima cambió y todo culminó en pura emoción, al borde del llanto.

"Yo era hija única y deseaba tanto tener un hermanito, que cuando mi mamá quedó embarazada, él pasó a ser como mi muñeco. Yo tenía 17 años y lo cambiaba, lo bañaba, le daba de comer, lo llevaba a la escuela, lo hacía dormir, y él se acuerda mucho de eso", recordó Oliva.

"Sí, vos me criaste toda mi vida. Cuando mamá iba a trabajar vos estabas ahí y a veces te decía 'mamá'", aseguró Luciano. "Es un tierno tu hermano", comentó Vázquez, mientras Oliva asentía y trataba de contener las lágrimas.

Cabe agregar que en agosto, Oliva confirmó en diálogo con La jaula de la moda que las misteriosas fotos con mensajes románticos que comparte en sus redes sociales tienen un destinatario: su novio. "Estoy bien, encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal", expresó.