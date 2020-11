La exnovia del astro del fútbol confesó qué sintió cuando vio a Diego Maradona el día de su cumpleaños 60 Crédito: Captura de pantalla

Rocío Oliva no pudo contener el llanto mientras hablaba del homenaje que le hicieron a Diego Maradona por su cumpleaños, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata. La exnovia del astro del fútbol se quebró en vivo y reconoció que lo vio muy "frágil": "No vi al Diego que yo conozco y eso me da tristeza".

El 30 de octubre Maradona celebró sus 60 años y se transmitió por la pantalla de TNT Sports el momento en que recorrió la cancha de Gimnasia y recibió las placas en honor a su trayectoria deportiva. La panelista de Polémica en el bar (América) contó que lo vio en televisión y no tuvo una buena impresión de su salud.

"La gente lo ama en el mundo y los jugadores de fútbol, eso no me sorprende nada. El único deseo que tengo es que esté bien, hoy no lo vi tan bien", confesó, con la emoción a flor de piel. En este sentido, Mariano Iúdica coincidió con la exnovia de El Diez: "Ni siquiera vamos a pasar las imágenes porque no es el Diego que queremos ver".

"No vi al Diego que yo conozco y me da tristeza", confesó Oliva. "Mirá lo que voy a decir, prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños y ver a ese Diego que canta, que baila, que canta, que tiene color en la cara y que está más gordito", agregó.

"Yo prefiero a ese Diego toda la vida", sentenció, mientras se secaba las lágrimas y trataba de ofrecer una sonrisa. Paralelamente Iúdica mostró una serie de fotos de Maradona durante su noviazgo con la panelista y expresó su deseo de volver a verlo sonreír.

"Yo lo quiero ver así. No conmigo o con nadie, o sea que él esté así. Ese Diego que viaja, que va a Londres, que está en un barco, que sonríe", remarcó. Y luego lanzó una crítica: "También entiendo que cada uno está como quiere".

"¿Vos decís que él está como quiere?", le preguntó el conductor, y Oliva cerró con aires de misterio: "Es un tema muy largo. Yo lo que te puedo decir es que puede estar mejor. Es una persona muy fuerte".