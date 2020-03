Rodrigo Lussich debutó en Intrusos: "Soy un laburante y me pongo el mameluco"

Rodrigo Lussich se incorporó al panel de Intrusos Crédito: Captura de pantalla

Dicen que no hay mal que por bien no venga, y eso parece ser lo que le sucedió a Rodrigo Lussich , que se despidió imprevistamente de Confrontados , el ciclo que condujo junto a Carla Conte en Elnueve durante cuatro años, y este lunes se sumó al panel de Intrusos .

El periodista debutó en el marco del festejo de los 20 años del programa que conduce Jorge Rial . "Llega en un día raro, histórico. Llega sin esperarlo, como el coronavirus. Y es una estrella, amigo de la casa. ¡Bienvenido! Estás muy elegante. Me gusta el look", dijo Rial al momento de presentar a la nueva incorporación. Entusiasmado con este nuevo desafío, Lussich se mostró muy humilde: "Me voy a poner el overol para trabajar, porque en el mundo del espectáculos hay mucha cola con rosca, mucha etiqueta. Y hay que entender que uno no llega a ningún lado, si no que empieza todos los días. Soy un laburante y me pongo el mameluco".

Si bien Lussich nunca había trabajado en Intrusos , sí lo había hecho en otros programas de América, como por ejemplo Infama , que condujo durante dos años. Este lunes, el periodista uruguayo estuvo acompañado por Débora D'Amato, Marcela Tauro y su amigo Adrián Pallares en la mesa; en tiempos del coronavirus, Intrusos es otro de los ciclos que irá alternando sus panelistas.

Además, a Lussich lo espera otro debut hoy: esta noche se sentará a la mesa de Polémica en el bar , que conduce Mariano Iúdica. El periodista también estuvo, hace un par de años, en el ciclo creado por Gerardo Sofovich. "Me divierte mucho ser parte de los 20 años de Intrusos , porque es el icono del género. Y Polémica. es un programa en el que ya trabajé y tiene una magia especial, un aroma a una tele que ya no se hace", dijo.

Recordemos que los cambios en la grilla de programación de Elnueve, obligaron a Lussich a despedirse de Confrontados , que ahora va de 16.30 a 17.45, con la conducción de Marina Calabró.