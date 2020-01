La actriz se refirió a la denuncia de abuso que pesa sobre Pablo Rago y reveló que se siente obligada a dejar el afecto de lado porque siempre hay que escuchar y apoyar a la mujer

"Estoy con mucha paz, muy alegre, disfrutando de cada momento. El año pasado no trabajé mucho aunque sí estuve con la música, tomando decisiones. Y en los momentos de ocio, pensé mucho en qué me gustaría hacer el día de mañana. Me gustaría abrir el abanico. Porque en la vorágine no pensás. Con el tiempo crecés. Crecés, tenés experiencias, algunos golpes, caídas y te levantás. Reflexionás", contó Romina Gaetano en Confrontados, el ciclo de Elnueve".

Es la primera vez que la actriz encara una temporada teatral de verano, aunque trabaja en el medio desde hace muchos años. Actualmente, se encuentra en Villa Carlos Paz, protagonizando Perfectos desconocidos. "Nunca me habían convocado para hacer temporada. En general, en esta época siempre arrancaba con tiras. Me encanta. Son etapas. El teatro es otra energía, hay mucho trabajo antes de subir al escenario y otro ritual".

En otro tramo de la charla, que se enfocó en su vida personal, la actriz de Botineras reveló que le gustaría formar una familia. "Vengo de una familia tana y me gustaría, pero si no se dio hasta ahora es porque no era el momento".

Romina, que trabajó en varias oportunidades con Pablo Rago, dio su opinión sobre el momento que vive el actor, luego de la denuncia por abuso. "Hay que dividir dos cosas. Puedo adorarlo como compañero y tirarle elogios. Pero a eso hay que correrlo y, si hay una denuncia, hay que escuchar y apoyar a la mujer. Hay que separar las cosas. No lo llamé, y me duele lo que pasó porque lo aprecio. Debe estar en un momento difícil, acompañado por la gente que tiene que acompañarlo", indicó.

"Sé que no estuvo en la promoción de la película El robo del siglo. Seguramente él decidió apartarse. Recuerdo que cuando hacíamos Simona con Juan Darthés, él osó preguntarme qué haría yo en su lugar. Y le contesté que me iría de la tira. Uno puede tener la consciencia tranquila, pero si complico a compañeros, me voy hasta que se limpie y salga la verdad", comparó.

Finalmente, Gaetani volvió a referirse al confuso comentario que le prodigó su amigo Facundo Arana en las redes, cuando Romina estrenó un videoclip. "No me sorprendió el posteo, no me enojó ni tuve necesidad de salir a explicar nada. Con Facu siempre tuvimos buena comunicación. Puede ser un posteo polémico y confuso. Cuando nos encontramos en una fiesta, en Carlos Paz, nos abrazamos y quedamos en juntarnos a charlar. No sé si pidió disculpas, porque no hablamos de eso. Ese posteo habla más de él que de mí. Salió impulsivamente a postear algo de una canción maravillosa que escribí. Él se lo tomó como propio y quiso dar una explicación. Si un amigo ve que no está bien, no posteás nada sino que levantás el teléfono y lo llamás. Eso haría yo, al menos", afirmó.

"Después de la muerte de mi padre no estuve entera y por eso decidí irme de la novela que hacíamos, Noche y día. He tenido charlas y discusiones con Facundo y lo conozco bien. Es más, me avisó del posteo en su momento. Lo hizo para que todos vieran mi videoclip. Resulta que le mandé el video a todos mis contactos y me fueron contestando. Él también; me preguntó si quería que todos lo vieran y, claro, le dije que sí", aclaró.