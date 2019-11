Sandra Borghi le pidió disculpas a la China Suárez por sus dichos

La periodista se disculpó al aire con la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 17:52

La supuesta separación entre María Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña fue uno de los tópicos más debatidos de la semana por los programas vinculados al mundo del espectáculo. Ayer, en Nosotros a la mañana, el magazine que conduce el Pollo Álvarez por la pantalla de eltrece, Sandra Borghi fue lapidaria con la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza. Pero hoy decidió retractarse: "Le pido disculpas a la China Suárez si sintió que yo la agredí puntualmente a ella", comentó la periodista.

"Chicos, ¿de qué se espantan si esta historia ya la vimos? ¿O no se acuerdan de la negación serial de ambos sobre la palta y el motorhome? No se olviden que esto ya pasó y negaron todo. Discúlpenme pero yo no les creo nada, ni a Vicuña ni a la China, porque esta historia ya la vimos", expresó Borghi, en relación a los inicios del romance entre los actores, cuando, según Pampita Ardohain, ella todavía estaba en pareja con Benjamín.

"Ahora todos dicen 'pobrecita, pobrecita'. ¡No resiste un archivo esta chica! Me indigno. Porque esta historia ya la vimos. Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida gracias a esta chica", añadió, en ese caso en referencia al divorcio de la actriz de Nicolás Cabré, que se produjo en medio de versiones que sugerían que la China habría sido la tercera en discordia.

"Si tuviste en cuenta que tenés hijos, si cuidaste a una persona que estaba embarazada, si tuviste en cuenta que había una mujer que había perdido un embarazo y estaba pasando un mal momento... De verdad vos podés tener una cuota de lucidez, humanidad y sororidad detrás de una mujer que pasó el peor momento de su vida, que le costó años recuperarse. Y hablo del caso de Eugenia Tobal, que fue de público conocimiento", disparó la periodista, quien hoy decidió pedir disculpas por sus dichos.

Las disculpas

El pedido de disculpas de Sandra Borghi a la China Suárez - Fuente: el trece 04:11

Video

Sobre el final del programa, y luego de una introducción de Álvarez, Borghi hizo un mea culpa. "La verdad es que no quiero tomar partido de ninguna manera. Hablé en general sobre lo que a mí me parecía, me subí a un comentario de una compañera, y en ese contexto opiné sobre la China Suárez, pero lo cierto es que cada uno tiene su forma de pensar, como en sus casas tienen su forma de pensar", aclaró, para luego dirigirse a la actriz.

"Le pido disculpas a la China Suárez si sintió que yo la agredí puntualmente a ella. No quiero opinar sobre la vida de nadie, porque nadie está en condiciones de juzgar a nadie ... Sí tengo mi postura sobre esto, cada uno hace lo que puede en la vida, y creo que cuando hay fisuras en las relaciones hay responsabilidades compartidas. En este sentido opiné sobre la China Suárez", aclaró la periodista, dando por concluido el tema.