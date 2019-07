Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 01:08

Los primeros famosos en salir a la pista del " Súper Bailando" fueron Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Antes de mostrar su destreza en la danza en esta ronda de "grandes éxitos", los dos tuvieron que responder a las preguntas del conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli.

En principio, el bailarín explicó por qué no aceptó la propuesta de reemplazar a Flavio Mendoza en al BAR. "Cuando me llamaron de la producción para ofrecérmelo primero dije que sí, pero después lo pensé y no me pareció ético que, siendo participante, tenga que ponerle un punto arriba o uno abajo a un compañero. Por eso no acepté", explicó el bailarín.

Tinelli, entonces, recordó que el año pasado Lourdes Sánchez cumplió la doble función y lo hizo sin inconvenientes. Entonces, volvió a insistir en que Lourdes y Macarena, las dos "primeras damas" de Laflia, no tienen una buena relación. "No es cierto lo que estás diciendo", lo frenó la bailarina. "No nos sentamos a tomar mate, pero nos llevamos muy bien. Salimos los cuatro", explicó.

Luego de verlos bailar al ritmo de "Love Of My Life", de Queen, junto a otros dos bailarines, el jurado comenzó a dar su devolución."Es de 1975 el tema", cuestionó Ángel De Brito. "Me gustó lo que hicieron, pero quizá hubiese elegido otro personaje, porque a Hernán ya lo tenemos relacionado con Queen", expresó el dueño del voto secreto, haciendo alusión al espectáculo teatral que Piquín protagonizó en 2012. Luego, pidió la devolución del BAR.

"A mí me gustó mucho la idea, fue nievo, fresco y romántico. Me transporté, me gusta cuando hay magia en la pista", señaló Pampita Ardohain (10).

Florencia Peña (7) agregó: "Entiendo la idea pero no me pareció televisiva. No sabía dónde mirarla, si en el monitor o en la pista. Son geniales bailarines los cuatro, pero no terminé de comprender televisivamente esta propuesta y no debemos olvidarnos de que esto es un programa de televisión".

"Me gusta que se le de oportunidad a los bailarines jóvenes talentosos. Son geniales y se vio muy lindo", cerró Marcelo Polino (5).

Flavio Mendoza (+1), disintió con Peña e indicó: "A mí me parece que el arte no se tiene que entender. Es maravilloso que esto pase en la televisión". "Técnicamente fue muy prolijo. Me gustó", señaló Laura Fidalgo (+1).

Aníbal Pachano, por último, expresó: "Me encantó la propuesta, pero por la puesta de luces no se pudo ver del todo bien en televisión. Me hubiera gustado que salieran antes de abajo de la tela". En total, entonces, lograron 24 puntos