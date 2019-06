ShowMatch 2019: la abuela de Lola Latorre reveló su método para "congelar" gente

La madre de Yanina Latorre se defendió de Graciela Alfano, quien la acusó de practicar magia negra

Ante la atenta mirada de su abuela materna, Dora, que confesó que "congela" enemigos en el freezer, se presentó en la pista del " Súper Bailando " Lola Latorre . Interpelada por Marcelo Tinelli, la mujer reveló que su método comienza recortando una foto y la deja en posición vertical en el freezer. "Queda escondida, detrás de un termo. En este momento hay una sola, que está muy molesta. Le gente no se muere por eso, es para bajarles el copete. Cuando no me molesta más, los dejo ir. Saco la foto del freezer y la quemo en la pileta del lavadero", explicó.

Su nieta, entonces, contó que no cualquiera tiene la capacidad de hacerlo y aseguró que Dora tiene un don. "Me dijo mi astróloga que tengo una energía muy particular"; contó la mujer. Entonces, Ángel de Brito le contó que Graciela Alfano está muy enojada porque promociona la magia negra. "El muerto se asusta del degollado", contraatacó la mamá de Yanina Latorre.

Luego, Facundo Insúa, el partenaire de Latorre, le contó a Marcelo Tinelli por qué protestó por Twitter cuando el jurado salvó en el duelo de la ronda de salsa de a tres a Sofi Morandi y Julián Serrano. "La pareja de Charlotte Caniggia había mejorado mucho. Los chicos no cambiaron lo que le pidieron", se justificó el bailarín.

"Correcto todo" consideró De Brito (4) y se enfrascó en una discusión con el bailarín. Pampita Ardonain (8) agregó: "Me gustó mucho la coreo y la veo a Lola disfrutando. Hay mucha química. Cuidado con el torso. Me faltó un efecto sorpresa, pero estuvieron muy bien".

"Es como si estuvieran en un boliche; todo fluye. Lola está mejorando un montón. Te vi muy bien las manos", expresó Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto. Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR y consideró: "Le faltaron pasos de cumbia básica. Lola tiene una simpatía arrolladora".

Flavio Mendoza coincidió en que no hubo cumbia. "Es una coreografía hermosa, pero faltó", expresó y les bajó un punto. Laura Fidalgo mantuvo la calificación y remarcó la soltura de Lola. Aníbal Pachano estuvo de acuerdo con Mendoza y les subió un punto. En total, entonces, conservaron los 17 puntos.