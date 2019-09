ShowMatch 2019: al bailarín de Flor Torrente lo siguen tildando de "perezoso"

Flor Torrente fue de lo mejor del ritmo Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019 • 01:21

La noche del jueves en el Bailando por un sueño tuvo un cierre de lujo con la llegada de Flor Torrente. La joven entró al estudio de ShowMatch junto a su compañero, Nacho Saraceni. Desde hace varias semanas ambos protagonizan rumores de romance, y por ese motivo Marcelo Tinelli comenzó a apodarlo el perezoso, ante la risa del bailarín.

La pareja finalmente se entregó al Cha cha pop, y las devoluciones fueron de lo más positivas. Ángel de Brito, que elogió la coreo, aseguró que "no fue perfecta pero interesante", y agregó: "Me gustó mucho el trabajo de los dos, así que adelante. Mi nota es buena" (voto secreto).

Carolina "Pampita" Ardohain consideró que Flor es de las "más elegantes del certamen", pero destacó: "El truco salió algo inestable, me faltó quizá la sorpresa, o la emoción, pero estuvieron prolijos de principio a fin. Ustedes están entre los mejores en este ritmo" (7).

Las buenas devoluciones siguieron con Florencia Peña, quien dijo que Flor fue muy prolija, y le marcó: "Me gusta que tengas ese plus diferencial del Bailando, me gusta cuando te ponés en ese lugar tan sensual" (8). El último voto del jurado lo dio Marcelo Polino, que solo expresó: "Buenísimo chicos, buenas noches" (5).