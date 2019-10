Anibal Pachano habló del viaje a Nueva York con Sofía. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

16 de octubre de 2019 • 02:14

Sofía Pachano y Nicolás Sánchez fueron la pareja que cerró el ritmo de merengue. Con una performance impecable recolectaron unos merecidos 24 puntos, quedando bien alto en la tabla. Pero la emoción de tan buen puntaje, quedó en un segundo plano cuando surgió la otra, la que realmente importa. Y fue justo antes de la devolución de su papá, Anibal Pachano.

La semana pasada, Anibal y Sofía se fueron a Nueva York. Se sabía, porque lo habían contado en la pista justo antes de partir, que era un regalo de ella a él. Sin embargo, detrás del gesto había un simbolismo que en ese momento no se reveló: A los 16 años, Anibal llevó a su hija allí por primera vez. Había sido el sueño de ella desde chiquita y él, que ya era un gran artista pero no tenía la fama televisiva actual, juntó peso por peso para poder cumplirle el deseo. Desde ese lugar, el regalo adquirió otro significado, mucho más íntimo y emotivo.

Así lo señaló el jurado antes de su devolución: "Me tomo un segundito para decir que para mí fue un momento importante estar con mi hija Sofía en este viaje a Nueva York que me regaló. Yo tuve la suerte, en un momento muy difícil de mi vida, de juntar la plata para regalarle su primer viaje a Nueva York, y hoy me lo devolvió ella. Fue maravilloso. Aprendí mucho, nos conocimos mejor, nos llevamos 'divertidamente'; y eso, en momentos donde me sentía 'medio medio' porque me faltaba mucho el aire, para mí vale oro. Ese aire que se me da, es gracias a mi hija".

Con la voz quebrada, y mientras la pantalla del "Súper Bailando" mostraba fotos del paso de ambos por los Estados Unidos, Sofía explicó: "Para mí fue muy hermoso tener la posibilidad de irnos, sobre todo en su estado de salud. Ustedes acá lo ven muy bien pero él a veces de la sesión de quimioterapia viene directo acá. Para nosotros tener esos seis días en Nueva York fue muy importante. La pasamos muy bien en familia. Te amo papá".

Anibal, que todavía no había dado su parecer respecto al baile, cerró: "No tengo mucho para decir técnicamente porque lo hicieron perfecto. Pero lo más lindo es que el punto para arriba es por ser la hija que sos".