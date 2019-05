ShowMatch 2019: Charlotte Caniggia gana en carisma, y ahora también en baile

¿Charlotte podría ser una promesa del Bailando 2019? Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 00:55

Una cara conocida regresó a la pista de Showmatch . Charlotte Caniggia , una experta en previas divertidas, volvió y habló largo y tendido con Marcelo Tinelli . Ante todo el conductor le preguntó por Roberto, su misteriosa nueva pareja, y ella solo comentó: "Está ahí, tranquilo". Luego aclaró que no quiere dar mucha información, aunque reveló que es empresario y se dedica a la venta de autos de alta gama. Marcelo le consultó si él le hace regalos, y Charlotte dijo que no, pero al menos "cuando vamos a cenar no me hace garpar nada". Sobre su hermano Alexander, tampoco dio muchas precisiones y solo explicó: "Juega todo el día a la play".

La joven mediática también contó que es muy probable que en su próxima gala reciba la visita de su padre, Claudio Paul Caniggia, y Marcelo se entusiasmó con esa posibilidad. Finalmente llegó el momento del baile, y Charlotte recibió una devolución inesperada. Ángel de Brito simplemente dijo: "La verdad, una sorpresa positiva, no te digo que sos Eleonora Casano, pero tampoco sos Brédice". Carolina "Pampita" Ardohain coincidió en que fue "una sorpresa" y agregó: "Cómo mejoraste. Lo que es el ensayo, porque te vi muy segura, muy plantada. Me gusta esta nueva Charlotte, nos vamos a olvidar del pasado y empezamos del cero. Sigan trabajando así porque funciona, si esto es el primer ritmo esperamos mucho más" (8).

Florencia Peña se sumó a los aplausos: "Creétela, porque esta vez, tenés con qué. Creciste mucho bailando, y tenés un gran compañero. No pierdas energía, arrancaste genial y después te pusiste seria. Tenés mucha simpatía, sos distinta, entonces salí y creétela" (voto secreto). Marcelo Polino solo reflexionó: "¡Me sorprendieron mucho para bien! A esta chica antes había que empujarla. De esta ronda se llevan el mejor puntaje que estoy poniendo, ¡felicitaciones!" (5).