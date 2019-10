Aprovechando que su misterioso novio estaba por primera vez en el piso, Marcelo Tinelli les pidió que sellaran la presentación en sociedad con un beso Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

Este jueves, durante la última gala de clásicos del rock nacional, la primera pareja en salir a la pista del "Súper Bailando" fue la compuesta por Charlotte Caniggia y Agustín Reyero. La mediática hija de Mariana Nannis aprovechó la previa junto a Marcelo Tinelli para presentar a Roberto, su misterioso novio que por primera vez la acompañó al piso. La pareja terminó sellando este primer encuentro frente a cámaras con un beso.

Además, se refirió, una vez, más a la escandalosa separación de sus padres, luego de que su mamá y su hermano dieran declaraciones criticando a Claudio Caniggia. "Me tiene un poco mal. Me pone triste. Los vi, pero yo no estoy de ningún lado. Tengo buena onda con los dos y no voy a hablar", indicó.

Luego, sí, a pareja bailó al ritmo de "Mariposa Technicolor", de Fito Páez. El tema contó con el visto bueno del conductor que, durante esta ronda, tiene la potestad de restar un punto si considera que la canción elegida no es conocida por todos.

El primero de los jurados en dar su devolución, como todas la noches, fue Ángel de Brito (5). El periodista quiso saber si consideraba que la novia de su papá, Sofía Bonelli, es "un toga", como aseguró ella en una entrevista. "Sí, es así, pero no quiero hablar porque mi papá se enoja. Yo no estoy mintiendo, todo el mundo lo sabe", aseguró la participante.

"Me gustó que hayan elegido una propuesta infantil. Hubo un pequeño error, pero la vi bien, con onda y disfrutando", consideró el chimentero.

"Me gusta el avance de Charlotte, se nota que ensaya. Está muy en su eje. Ella tiene sus limitaciones, pero avanza de ritmo a ritmo. La coreo no fue difícil, pero funcionó. Estuvieron bastante bien", expresó Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Florencia Peña (8) coincidió. "La vemos concentrada a Charlotte. Me gustó, porque esta vez no se le fue diluyendo la energía y estuvo en contacto con Agustín". Marcelo Polino pidió la devolución del BAR y los calificó con un 5.

Flavio Mendoza (0), en tanto, indicó. "Me quedé perdido con lo que escuché. Hoy vi la peor coreografía, la más sencilla y básica que hizo Charlotte. Se enredaron en los trucos del piso. Fue como el "Yo sé" de Feliz Domingo". Su compañera, Laura Fidalgo coincidió: "Me pasó lo mismo. La vi desconcentrada a Charlotte. Anticipaba lo que iba a venir. Pero me gusta cuando hay hambre".

Por último Aníbal Pachano (-1) expresó: "La coreografía me pareció prolija, ella está avanzando mucho, pero tuvo tiempos raros". La pareja, entonces, alcanzó 17 puntos.