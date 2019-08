Charlotte Caniggia se puso seria el hablar sobre el enfrentamiento mediático de sus padres: "La situación es triste" Crédito: Prensa Laflia

En medio de la polémica mediática y judicial entre sus padres, Charlotte Caniggia volvió a la pista del " Súper Bailando" para participar de la ronda de videoclip. La flamante empresaria le contó a Marcelo Tinelli que, en principio, a su emprendimiento "le está yendo muy bien", mientras en la pantalla gigante, detrás de ellos, se veía el sitio oficial con las distintas pantuflas y modelos de ropa deportiva.

"Le mostré el perfume a mi mamá y me dijo que 'tranca', pero que le quería agregar cereza", explicó sobre la fragancia que presentó en el programa semanas atrás. Después, junto a su partenaire Agustín Reyero y un equipo de bailarines, la heredera de Mariana Nannis recreó el videoclip de "Candy Man", de Christina Aguilera.

El primero den dar su devolución fue Ángel De Brito (9), que no pudo evitar preguntarle sobre la crisis familiar. La participante, entonces se puso seria y respondió: "Yo estoy bien. Hablé con los dos y es una cosa triste, pero no voy a decir nada. La situación es triste, pero no quiero hablar de esto en la tele. Mi mamá está bien, la vi y seguramente la voy a ver después. A mi hermano también le duele porque somos los hijos. Todos los hijos quieren que sus padres vuelvan a estar juntos, pero no lo veo posible por ahora".

Luego, explicó: "No conozco a la novia de mi papá, no la vi y no me interesa conocerla. Sobre el tema del dinero, son cosas de grandes, yo no quiero meterme. De salud, mi papá está bien". Tinelli quiso saber, entonces, si es posible que su mamá vaya a verla bailar en la pista. "Si le pagamos unos pesos, mi mamá viene al programa. La plata es la solución a todo. Al menos un viajecito a Dubai. No sé cuánto cobra. ¿5000 dólares? No. Es muy poco", dijo un poco en broma y otro poco en serio.

Charlotte se refirió también a las versiones que indican que su mamá le reclama a su padre dinero para la comida de sus perros. "No es cierto que los perros tengan hambre: ¡están obesos los perros!", aseguró. Sobre las declaraciones de su hermano Alex, explicó: "Él tomó partido por mi mamá, pero yo no. Dijo que mi papá es una lacra y no es así. Yo los quiero mucho a los dos".

A la hora de la devolución, De Brito indicó: "Me encantó. Charlotte estuvo muy prolija. Se nota cuando ensayás que podés bailar mejor. Estuviste muy bien esta noche. Una sorpresa".

Pampita Ardohain (10), en tanto, expresó: "Lo hicieron bárbaro. Fue una sorpresa la coreo y nos dejó muy contentos. Charlotte se metió en personaje y se mostró muy segura. Destaco su concentración en una semana tan bulliciosa a nivel familiar. Una de las mejores noches de este equipo".

"Charlotte es muy especial: es como una niña en el cuerpo de una mujer voluptuosa. Hoy te conectaste. Se la vio divertida. Me gustó mucho el trabajo", sumó Florencia Peña, dueña del voto secreto. "Ha sido una gran noche. Supongo que te debe haber costado mucho salir esta noche. Me encantó. Fue la mejor gala de Charlotte", terminó Marcelo Polino (6) y pidió la devolución del BAR.

Flavio Mendoza (+1) tomó el guante e indicó: "Me encantó la coreo, pero si hacen playback, hay que hacerlo siempre. Charlotte brilló". Laura Fidalgo (+1) agregó: "Estuvieron muy frescos y muy ingenuos. Hubo un poco de inestabilidad en algún momento, pero pesa más el resto". Aníbal Pachano (+1) finalizó: "Charlotte es una copada. Es una gran persona. Hoy la mirada estuvo puesta en ella. Me encantó la coreografía y la puesta en escena". De esta manera, con 28 puntos, la pareja se quedó con la mejor calificación de la ronda.

Para el final, Tinelli le agradeció que haya accedido a cambiar su día. "A ella le tocaba el jueves y está hoy acá, en un día difícil. Ojalá se solucionen todos los temas de tus viejos", deseó.