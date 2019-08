Leticia Siciliani fue a ver bailar a su hermana y se robó todo el show Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 00:52

La segunda famosa en salir a la pista del "Súper Bailando" en la noche del martes fue Griselda Siciliani. Luego de haber enfrentado su primer duelo en la ronda de cuarteto, la actriz aseguró que ella y su compañero Nicolás Villalba "están distintos".

En la tribuna, su hermana Leticia volvió a protagonizar un ida y vuelta con Marcelo Tinelli y disparó contra Griselda. "La danza no le importa a nadie, por eso la pareja de Griselda es la peor. Necesitamos que haga algo antes de bailar. Su previa es floja. Yo vengo hoy pero no puedo venir todos los programas", dijo la actriz.

Entonces, Griselda le contó al conductor que Leticia juega al fútbol y el conductor la desafió a hacer jueguitos. "Yo juego de verdad, los jueguitos son para bol...", le repondió antes de meterle un caño al conductor.

"Jugué en Excursionistas y en Atlanta. Soy hincha del puntero", chicaneó. Después, sí, la pareja recreó el videoclip de Taylor Swift "Look what you made me do".

Al terminar la performance, Tinelli le pidió a la hermana menor de la participante que diera su opinión. Como ella masticaba un chicle, él a retó. La respuesta de la actriz fue quitárselo y dárselo en la mano. El conductor, entonces, se lo metió en la boca y la desafió a que ella volviera a masticarlo. Ella se negó y entonces salió su hermana mayor en su ayuda, tomó el chicle masticado por los dos y se lo metió en la boca.

A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito expresó: "Me encanta que venga Leticia porque no tenemos que escuchar a la coach, Valeria López Millán. Es brava y me encanta. Me contó que le gusta alguien de acá, de ShowMatch", reveló, pero la muchacha se negó a decir quién es. "Me encantó lo que hicieron. Griselda se lució y los chicos también se lucieron", expresó finalmente el jurado (8).

"Me encantó la coreografía. Sacó la mejor versión de Griselda. Salió empoderada y más diosa que nunca. Estuvieron todos muy sensuales. Volví a a ver a la Griselda que tenía en el recuerdo. Vino a romper la pista. Una noche perfecta para el equipo ", indicó Pampita Ardohain (10).

La dueña durante esta ronda del voto secreto, Florencia Peña, agregó: "Gran noche. Es la primer coreografía en la que Griselda se lució y se sintió estrella. Fue hermoso". Finalmente, Marcelo Polino (6) pidió la devolución del BAR y expresó: "Voy a abrir una escuela de previas. Fue la mejor noche de Griselda. Brillante".

"Me gustó pero me faltó escenografía o algún elemento en el que se subiera Griselda", expresó Flavio Mendoza y les bajó un punto, desatando una polémica con los miembros del jurado, la jefa de coach y Siciliani. "Vos estás acá para evaluar la técnica", le recordó Polino, pero el acróbata insistió en su calificación.

"La coreografía fue perfecta, pero tendrían que haber jugado más con las cámaras", se enredó Laura Fidalgo y también les bajó un punto. "Los tacos a mí me aburren. Me pareció que la puesta fue tranquila", agregó Aníbal Pachano y también les restó un punto. Entonces, terminaron con una calificación de 21.