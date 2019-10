Florencia Torrente y Nacho Saraceni se aseguraron un lugar en la próxima ronda del "Súper Bailando" Crédito: Prensa Laflia

Las últimas parejas en medirse durante la noche del martes fueron las compuestas por Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña por un lado, y Florencia Torrente y Nacho Saraceni por el otro. En esta primera instancia del innovador Súper Duelo, los participantes podían elegir el ritmo; por eso, mientras que los primeros se volcaron por una propuesta urbana llena de energía, los segundos presentaron una coreografía bien estilizada de jazz.

Durante las rondas del duelo, cada uno de los miembros del jurado y del BAR elige a una de las parejas. En este caso, el primero en dar a conocer su veredicto fue Ángel De Brito: "Los dos equipos trabajan mucho y se ve el esfuerzo. Nico, cuidado con las caras que ponés mientras bailás y con el vértigo. Flor y Nacho son un equipo perfecto, pero que eso no les juegue en contra. Mi voto es para la pareja número uno".

Después, Pampita Ardohain indicó: "Me gustó el cambio de ritmo constante de la primera pareja. Con respecto a Flor Torrente, yo no sé por qué no estudiaste baile. Es increíble tu crecimiento. Mi voto es para la pareja uno".

"Nico, estás bailando mucho más y tenés una compañera que no puede ser. Con Pampita, cada vez que baila Flor Jazmín Peña, estamos babeadas. A su vez, a mí la pareja de Flor y de Nacho me puede. Me inclino por la pareja número dos", sumó Florencia Peña.

A su turno, Marcelo Polino felicitó a las dos participantes femeninas y se inclinó, también, por Flor Torrente. Flavio Mendoza se sorprendió por el desempeño de Occhiato, pero también le dio su voto a la pareja dos.

Ya pasada la medianoche, llegó el momento de revelar las decisiones de Aníbal Pachano y Laura Fidalgo y saber, así, qué pareja se había ganado su pasaje al próximo ritmo, de grandes homenajes, y quiénes debían seguir midiéndose a duelo con otros equipos para asegurarse un lugar en el concurso.

Entonces, la bailarina expresó: "Los cuatro estuvieron muy bien, sobre todo Torrente y Occhiato. Nacho, por ser bailarín, titubeó, pero me gustó la idea porque fue teatral. Por eso, mi voto es para la pareja número dos". Su compañero, también se inclinó por Torrente y Saraceni.