ShowMatch 2019: El Polaco entre Barby Silenzi y Noelia Marzol

El Polaco no cumplió las expectativas con su coreo Crédito: Prensa LaFLia

28 de septiembre de 2019 • 01:59

Parece que, a pesar de estar oficialmente de novio con Barby Silenzi, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk tiene que seguir dando explicaciones sobre su relación con Noelia Marzol, su actual compañera en el Bailando por un sueño. Marcelo Tinelli habló con los tres protagonistas de la historia, cuando se presentaron a bailar. Silenzi había ido a acompañar a su pareja.

Todo comenzó cuando Tinelli le preguntó al Polaco si había vuelto a bañarse en lo de Noelia, mientras Barby miraba con muy poco entusiasmo. El cantante dijo que no había reincidido, pero que entendería si su novia pasara por una situación similar y debiera bañarse en la casa de un compañero de trabajo. Entonces, el conductor le preguntó si aceptaría que ella besara a alguien como parte de un acting, y él respondió: "Todo lo que sea en este cuadrado, vale".

Frente a esa respuesta, el conductor dijo: "Vamos a hacer de cuenta que esto es una ficción. Yo pido un voluntario", y salió a buscar un hombre para que se besara con Barby. "Ahí hay uno fachero", dijo Marzol, y así entró en escena un experto en musculación para simular un beso con la novia del cantante. Al Polaco la situación no le gustó, aunque la tomó con humor, y si bien no hubo beso, Ezequiel no pudo evitar el trago amargo.

Finalmente llegó el momento del baile, y el jurado fue lapidario. Ángel de Brito dijo que Noelia le gustó y que El Polaco se repetía mucho: "Me gustaría que empiecen a hacer otras cosas, porque lo veo hacer lo mismo en todos los ritmos. Tampoco fue una maravilla" (4). Carolina "Pampita" Ardohain consideró que hubo momentos buenos, y otros no tanto: "A veces los veía conectados, a veces desparejos. Se ven algunos hilos de repente, pero esos cambios hacen que no sea completa. Bailan los dos bien, pero los vi limitados" (voto secreto).

En su turno, Florencia Peña notó que se "quedaron a mitad de camino". Y añadió: "Por momentos estaban explotados y por momentos parecía que faltaba ensayo, esta pareja está creciendo mucho, creo que pueden estar mejor, no me encantó" (6). Por último, Marcelo Polino elogió a Noelia y dijo que este era su mejor año: "Para mí fue una linda noche" (5).

Al momento del BAR, Flavio Mendoza vio que la coreo "no dejó nada" y les dio un punto para abajo. Laura Fidalgo coincidió con Flavio y opinó que "faltó contar un historia". La bailarina aclaró que al Polaco todavía le falta buscar su lugar, pero mantuvo su nota. En el cierre, Aníbal Pachano dijo que se debe cuidar más al Polaco porque queda muy expuesto, y dio otro punto para abajo.