ShowMatch 2019: El Polaco, Noelia Marzol y Barby Silenzi calentaron la pista

En medio de los rumores de romance con su compañera, el cantante sumó al equipo a su antigua bailarina con la que mantiene una "relación especial" Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 23:05

En medio de los rumores de romance, El Polaco y Noelia Marzol sumaron en esta ronda de "grandes éxitos" a la histórica amigovia del cantante, la bailarina Barby Silenzi. "Es que baila re bien. La rompe", fundamentó él. "Ahora, metí el freno de mano", señaló ella. "En los ensayos se fueron a dormir juntos", reveló entre risas.

En ese momento, apareció Silenzi en escena y contó que durmió con el Polaco "muchas veces". "Tenemos una relación muy linda, pero no tenemos un título oficial. Nos queremos mucho", expresó, mientras Marzol, en un paso de comedia, amenazó con abandonar el estudio. "No puedo mostrar el último mensaje que me envió porque se arma", expresó la rubia y la morocha contraatacó: "Yo le corto las uñas de los pies. A Noe la acepto para que se una a nosotros".

Los tres, junto a otro bailarín, se movieron luego al ritmo de "Rock and Roll All Night", de Kiss. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto. "Me encanta ver a Barby de nuevo en la pista. Fue una gran coreografía, muy bien pensada para este equipo y para el Polaco, que no es bailarín. La parte bailada estuvo muy sincronizada, también", expresó el chimentero.

"Me encantó. Usaron todos los frentes y jugaron mucho con la cámara. Las chicas son un fuego: estuvieron exactas. Una noche excelente", expresó Pampita Ardohain (10).

Florencia Peña (9) agregó: "Fue muy contagioso lo que pasó en la pista. Estuvieron excelentes. El Polaco es muy carismático y cuando llevás ese carisma a la pista estás simpático, gracioso. Este trío es maravilloso. Las chicas son divinas. Apuesto a este trío".

Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR y expresó: "Noelia solo falta tu sí para el trío. Fue la mejor noche del Polaco. El trío lo potencia y el otro bailarín, Tobías, también estuvo muy bien".

"Me pareció genial. Pero si van a hacer un trío por qué lo dejan a Tobías afuera. Estuvieron muy bien. Los felicito", consideró Carmen Barbieri (+1).

"Me gustó la coreo y la fuerza que transmitían. Fue hermoso", agregó Laura Figaldo (+1). Aníbal Pachano (+1) cerró: "Me encanta el trío. Me encantó la coreo y los cuatro bailaron muy bien".

En total, entonces, consiguieron 27 puntos, la segunda calificación más alta de la ronda.