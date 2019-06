Luego de que Marcelo Polino recordara el difícil momento personal que atraviesa Santiago Bal, el participante del "Sùper Bailando" se mostró muy conmovido Fuente: Archivo

28 de junio de 2019 • 01:05

La primera pareja en entrar al estudio de ShowMatch durate la noche del jueves fue la conformada por Federico Bal y Lourdes Sánchez . El actor se mostró feliz por la incorporación al certamen de su novia, Bianca Iovenitti. "Nuestros cuerpos son libres", respondió cuando Marcelo Tinelli le preguntó si no lo ponía celoso que el partenaire sea Rodrigo Noya.

"Para mí es más profundo ver series en la cama que tener sexo con una mujer", se explayó, y contó con el apoyo de Florencia Peña al señalar que no descartarìa practicar el "poliamor" con su pareja. "No lo descartamos, aunque hoy no lo practicamos. Ahora, si pienso en él con otra mujer, no me la banco", se sumó Lourdes, y su pareja, el productor Chato Prada reveló que tuvieron "algunas conversaciones" sobre el tema.

Tanto Tinelli como Pampita Ardoahin, en tanto, aseguraron que no adhieren al poliamor que tanto promocionó Peña durante el año pasado. "Conmigo, no", señaló risueña pero muy segura la modelo, cuando el conductor le preguntó si accedería a tener una pareja abierta. Laura Fidalgo y Federico Hoppe coincidieron con ella.

Luego, la pareja bailó al ritmo de Los Wachiturros y se dispusieron a escuchar las devoluciones del jurado. El primero fue Ángel de Brito (10), que expresó: "Es la primera vez que los veo lucirse en la pista. Felicitaciones".

Pampita (10), a su vez, indicó: "Me encantó la coreo. Estuvieron frescos, luminosos, alegres. Estuvieron espectaculares".

"La monogamia se está replanteando en todo el mundo. En Europa pasan cosas mucho más delirantes. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo", comenzó explicando Peña. "No solamente bailaron divino sino que actuaron. Estuvieron geniales", expresó con respecto a la performance de la pareja la dueña del voto secreto en esta ronda.

"Trajeron alegría y se notó que la pasaron bien", finalizó Marcelo Polino (6), y destacó que frente al problema de salud de está atravesando Santiago Bal, Fede siempre lega a la pista de buen humor. "Este lugar siempre me sanó, aún en los momentos más duros. Este baile se lo dedico a mi papá que está muy bien cuidado pero está pasando un momento difícil. Se valora mucho lo que me decís", dijo Bal, con la voz entrecortada.

Por último, Polino pidió la devolución del BAR: Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano decidieron subirles un punto cada uno y por eso terminaron con 29 puntos, la calificación más alta de la ronda.