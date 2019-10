Fernando Dente volvió a lucirse junto a Macarena Rinaldi Crédito: Prensa Laflia

9 de octubre de 2019 • 01:41

Una nueva noche de ShowMatch marcó una nueva coreografía de Fernando Dente y Macarena Rinaldi en la pista. Recibidos por Marcelo Tinelli, la dupla demostró que sigue firme como una de las parejas más sólidas del certamen, aunque deban aceitar un poco más su química.

El conductor primero le consultó a Maca, pareja de Fede Hoppe, si a ellos les gustaba salir de noche, y ella respondió que sí y detalló que habían ido hace poco a bailar junto a Martín Bossi y una amiga. Ese dato le llamó la atención a Ángel de Brito, que le consultó por la identidad de esa compañera, algo que obviamente Rinaldi no dijo. El periodista contó que Bossi recientemente había asegurado que andaba solo, pero la bailarina respondió que uno nunca está solo, y agregó sobre esa misteriosa mujer que no podía decir qué hace de su vida.

Por su parte, Dente le aseguró a Tinelli que los días de eliminación y duelo hay una cierta tensión sexual en el ambiente. El conductor le preguntó si andaba con alguien, y él aclaró que estaba solo: "¡No tengo novio, y a los verdaderos candidatos me los van a espantar!".

Luego llegó el momento del baile, y ambos se ganaron los aplausos del jurado. Ángel de Brito los felicitó por la coreo, y aseguró que Maca y Fer están muy bien, pero agregó: "Tienen que trabajar para encontrar la química. No fue un feo trabajo, pero falta reforzar eso, que se los vea sólidos como pareja de baile. Pero no tengo mucho que objetarles" (5). Carolina "Pampita" Ardohain aseguró que a Fer lo ve "en un muy buen momento personal", y aunque notó que un truco salió algo sucio, le gustó mucho y recalcó: "Maca es una bomba atómica, y Fer la está rompiendo, pero lo del truco son cosas que pasan" (9).

En su turno, Florencia Peña también elogió a Dente y sobre su compañera expresó: "Maca, me encanta cuando se te ve concentrada, y este año lo estás aprovechando y disfrutando, me gustó mucho" (voto secreto). Por último, Marcelo Polino pidió BAR, y dijo: "Me gusta mucho este equipo. Esta pareja le falta química, hay que olvidarse de la mala onda de Piquín".

Al momento del BAR, Flavio Mendoza elogió al equipo pero debido a ese truco fallido, dijo que mantendrá la nota. Laura Fidalgo notó que si bien Maca tiene "una energía muy linda, a veces se lo come a Fer, mantengo la nota". Por último, Aníbal Pachano subió un punto ante el talento de la pareja.