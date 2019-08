ShowMatch 2019: Flor de la V imitó a Jennifer Lopez, pero no convenció

En las devoluciones de esta ronda de videoclips, el jurado aseguró que a la participante le faltó fuerza Crédito: Prensa Laflia

29 de agosto de 2019 • 23:18

Flor de la V volvió a la pista del "Súper Bailando" y aprovechó para agradecerle a Marcelo Tinelli por el buen momento que está atravesando: "Esta experiencia es increíble". Su compañero, Gabo Usandivaras contó, a su vez, que está en pareja con un modelo, bailarín y maquillador llamado Leandro. "Es una bomba", aseguró visiblemente nervioso. "Yo soy bueno para pelear, no para hablar de mi vida privada", se excusó.

Después, recrearon la presentación de Jennifer López en la ceremonia de los premios Amercian Music Awards, de 2015. Tras verlos, Ángel De Brito (3) indicó: "No me gustó nada. Sobre todo, lo que más falló fue Flor. Estuvo confusa e inestable al principio".

Pampita Ardohain (6), a su vez, expresó: "Les tocó el video más difícil, porque dejó a todos con la boca abierta. Me pasó lo mismo que a Ángel. No tenía que ser exacto, pero había momentos pobres y otros buenos. A Flor la vi con falta de ensayo, momentos que no estaban definidos musicalmente. Faltó actitud".

"Flor tiene una presencia increíble y eso hoy estuvo, pero en los momentos de unísono fallaron algunas cositas. Cuando hay mucho movimiento, se empieza a dispersar la energía y no impactó como debía. La intención está buena, pero Flor lo puede hacer mejor", sumó Florencia Peña, dueña del voto secreto.

Marcelo Polino (6) pidió la devolución del BAR e indicó: "A mí me encantó. Ninguna otra figura podía haber hecho este video. Para mí, lo mejor".

"Me hubiese gustado que el resto del ballet estuvieran más lookeados; parece que vienen de comprar el pan", criticó Flavio Mendoza y les mantuvo la nota. "A mí me gustó; sí veo que a Flor le faltó fuerza y en algunos giros la vi mareada", sumó Laura Fidalgo, que tampoco quiso hacer variar la nota. "A mí la coreo me gustó. Son súper estéticos y voy a apostar por esta pareja", finalizó Aníbal Pachano y sí decidió subirles un punto. En total, entonces, terminaron con una calificación de 16.