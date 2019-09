Durante de la devolución, Facundo Mazei rompió en llanto por una triste situación familiar que le tocó atravesar Crédito: Prensa Laflia

26 de septiembre de 2019 • 22:40

Este jueves, en la segunda jornada ce clásicos del rock nacional, la primera pareja en salir a la pista del "Súper Bailando" fue la de Flor Vigna y Facundo Mazzei.

La actriz y su coach, Mati Napp en principio, no pudieron ponerse de acuerdo a la hora de explicar desde qué momento son novios. Mientras él señaló que fue el 20 de junio, ella insistió en que fue el 2 de junio. "Estamos bien, pero no estamos pensando en irnos a vivir juntos. Cada uno tiene su laburito y puede pagarse su alquiler", contó Vigna.

Marcelo Tinelli quiso saber si el tema que eligieron para bailar era en realidad un tema de esos "que cantamos todos". De no ser así, el conductor les avisó que iba a bajarles un punto, como hizo con la pareja de Mariela Anchipi y Jorge Moliniers, que se movieron al ritmo de "Vencedores vencidos", el tema de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota que el conductor no consideró un "hit".

Al final, se reveló la incógnita: el tema elegido por Vigna y Mazei fue "Desconfío", el tema de Pappo interpretado por Celeste Carballo. "Un temazo", fue la apreciación de Tinelli, y los particpantes respiraron aliviados. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (5). "Siempre traen algo distinto a la pista. Son muy dúctiles, pero no me gustó mucho ni el vestuario ni la elección del tema. Yo hubiese elegido otra cosa", expresó el chimentero.

"Esta coreo con otro tema hubiese sido genial. Me da pena. La emoción tiene que ver con todos los factores. El baile estuvo muy bien, pero le faltaron algunas cositas", coincidió Pampita Ardohain. La modelo es durante esta ronda dueña del voto secreto.

"A mí me encantó y el tema me pareció una bomba. Me gusta cuando Flor actúa las coreografías. Tienen tanto power", expresó, a su vez, Florencia Peña (9). "No me gustó para nada el tema y estuvieron sobreactuados, sobre todo Facundo", cerró un molesto Marcelo Polino (3).

"Fue una coreografía perfecta con una técnica impecable. Además, valoro que a pesar de todo estés acá", indicó Flavio Mendoza y les sumó un punto. En ese momento, Mazzei, emocionado, contó que esta madrugada falleció su abuelo. "A veces uno, en la vorágine del trabajo o del estudio... Hay que hablar, hay que decir lo que nos pasa y yo no pude hacerlo con él. Lo último que hizo fue poner ShowMatch porque él me veía siempre... Y yo acá estoy transformando el dolor en fortaleza", expresó al borde de las lágrimas.

Laura Fidalgo (+1), a su vez, indicó: "Divinos, una coreografía muy linda. Flor tiene unas terminaciones geniales. Sos una gran bailarina. Me encantó". Finalmente, Aníbal Pachano (+1) indicó que le encantó y que son "dos bailarines increíbles que interpretan". En total, entonces, lograron 20 puntos.