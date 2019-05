ShowMatch 2019: Florencia Torrente bailó lesionada y no convenció al jurado

Luego de haber conseguido una de las mejores puntuaciones durante la primera gala, la actriz y empresaria no tuvo la misma suerte con el pop latino Crédito: Prensa Laflia

Florencia Torrente fue una de las grandes sorpresas de la primera ronda del " Súper Bailando " y este jueves volvió a la pista junto a Nacho Saraceni para bailar al ritmo del pop latino. Antes de hacerlo, y tal vez para bajar un poco las expectativas, contó que está lesionada.

El primero de los jurados en dar su devolución fue Ángel de Brito (5): "Nadie sabía que bailabas. Estás trabajando bien y se nota que está muy ensayado. En algún momento te vi fuera de música, pero no sé si fue el desgarro. No estuvo ni excelente ni mal".

"Flor hace que parezca fácil bailar. De todos modos, le falta fuerza en el tren superior. Por el desgarro no pudieron tener ningún truco, que hubiese sumado. Estuvieron muy bien, no hubo fallas, pero no sorprendieron", agregó Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto.

"Tenés una actitud increíble. Hay algo en esa seriedad que ustedes traen que a mí me gusta. Tienen algo muy distintivo y me gustó mucho", sumó Florencia Peña (8). Por último, Marcelo Polino (4) pidió la calificación de el BAR y precisó: "Le faltó calentura. El calzado te hacía pesados los pies".

"Lamentablmente, porque fueron a destiempo, les bajo un punto", expresó Flavio Mendoza. Laura Fidaldo agregó: "A mí me gustó mucho la coreo, fue urbana, canchera. Técnicamente, les faltó fuerza y más conexión. Se vio el desperfecto, pero mantengo la nota por el desgarro".

"Hoy te vi rara, más allá del desgarro. Les faltó power a los dos"; cerró Aníbal Pachano y les bajó la calificación. En total, terminaron con 25 puntos.