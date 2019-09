Griselda Siciliani brilló en la pista del "Súper Bailando" y su hermana Leticia se lució en la previa Crédito: Prensa Laflia

12 de septiembre de 2019

Leticia Siciliani volvió al estudio de ShowMatch y protagonizó junto a Marcelo Tinelli otro divertido ida y vuelta en el que la actriz le recriminó que no la haya llamado para convocarla. Después, sí, hizo su ingreso en la pista del " Súper Bailando" Griselda, junto a su compañero, Nicolás Villalba.

La actriz de Para vestir santos reveló que su hermana menor es fanática de la selección de fútbol brasileña. "Es el Tano Passman del fútbol brasileño", aseguró. Leticia lo confirmó y aprovechó la oportunidad para enviarle al conductor los "saludos" de Boca y también de Lisando "Licha" López, jugador del club de sus amores y además flamante novio de la hija mayor del conductor, Micaela Tinelli. "Es un jugador de toda la cancha", aseguró Leticia, ante la incomodidad del conductor.

A la hora de bailar, Griselda y Villalba se movieron al ritmo de "Fireball" de Pilbull. El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda de cha cha pop del voto secreto. "Me gustó la coreo y como la hicieron. Muy lindo", expresó el jurado.

"Me muero con la coreografía. Tuvo todo lo que tenía que tener. Nicolás es un bailarín maravilloso y la hizo brillar a Griselda. Son la primera pareja que me conmueve. Me encantó", expresó Pampita Ardohain (10).

"¡Qué hermoso lo que hicieron! Cuando hay tanto talento, conmueve. Griselda estuvo a la altura. Me emocionaron mucho los dos", agregó Florencia Peña (10). Marcelo Polino (7), en tanto, pidió a devolución del BAR y aseguró: "Fue maravilloso. Los anteriores deberían devolver puntos".

"Finísimos los dos", expresó Flavio Mendoza y les subió un punto. "Hermosa la coreo, muy prolija. Se vio bien", agregó Laura Fidalgo y siguió la tendencia de su compañero. Por último, Aníbal Pachano también los felicitó y agregó otro punto. Por eso, terminaron con una calificación de 30, la más alta de la ronda.