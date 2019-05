El conductor y su pareja protagonizaron un divertido ida y vuelta en pleno programa Crédito: Prensa Laflia

Este jueves, desde San Juan, ShowMatch le hizo honor al nombre de su productora, Laflia. Ya desde el principio del programa, Marcelo Tinelli entró al estudio de la mano de Lorenzo, su hijo menor que, a pura simpatía, se metió en el bolsillo al público. Solo unos minutos más tarde, el conductor haría un anuncio: su mujer, Guillermina Valdes , pasó a formar parte del jurado titular del concurso de talentos, junto a Patricia Sosa, Valeria Lynch y Lucía Galán. Pero todavía faltaba una perlita.

En una noche con solo cuatro concursantes, los últimos en pasar por el escenario fueron los miembros del trio Inay, oriundos de Formosa. Con un estilo similar al de Los Nocheros, lograron brillar sobre el escenario y fueron merecedores de grandes elogios por parte de las jurados. Una de las más efusivas fue Valdes, que luego de escucharlos cantar "No saber de ti" exclamó: "Con el permiso de sus señoras esposas, a mí me enamoraron. Perdón, pero a mí no me cantan así. ¿Ustedes a sus mujeres les cantan al oído? Es un amor eterno asegurado que te canten así todos los días, así que yo estoy fascinada".

La reacción del conductor no se hizo esperar. Un poco celoso y otro poco en broma, aseguró: "Mañana empiezo a tomar clases de canto". Sin embargo, su mujer lo tranquilizó (o quizá le quiso hacer saber que la música nunca será lo suyo por más que estudie): "Lo tuyo pasa por otro lado, mi amor", le respondió con una enorme sonrisa.

Este paso de comedia no es el primero que la pareja protagoniza en el programa. Hace apenas unas semanas, Valdes se negó a un clásico pedido de su marido y se convirtió en la única mujer miembro del staff de ShowMatch en hacerlo: se negó a desfilar sobre el escenario de "Genios de la Argentina".