ShowMatch 2019: Karina se mordió la lengua ante un pésimo puntaje

Luego de demostrar que no le tiene miedo a la discusión, Karina "La Princesita" volvió al piso de ShowMatch luego de un exitoso paso por España. Allí la recibió Marcelo Tinelli para preguntarle todo sobre el cruce con Charlotte Caniggia: "A mí me gusta pensar y no ser impulsiva al hablar porque uno dice cosas de las que después se arrepiente. Hoy no tengo nada para decir porque no quiero". Luego de contarle que la hija del futbolista volvió a criticarla, Karina solo respondió: "Mejor hablar en la sentencia cuando estamos todos. Si tiene algo para decir, está bueno poder expresarnos".

Sin más preámbulos, comenzó un baile con una devolución muy poco favorable. Al comienzo, Ángel de Brito fue lapidario, y si bien elogió el truco de la televisión, luego agregó: "No me gustó nada lo otro. Todo lo que te creías power con respecto al baile, no lo pusiste. Hacías todo sin ganas, salí con actitud, rompela, tratá de salir a explotar en la pista. No me gustó chicos" (0). Carolina "Pampita" Ardohain también fue severa y notó que a Karina le faltó fuerza y actitud: "Vi todo muy infantil, me faltó que estés más metida en personaje. La coreo era fácil, solo había que transmitir, y eso no estuvo. De este equipo me parece que esta fue de las peores galas. Habías avanzado bastante, y hoy te vimos casi como los comienzos" (voto secreto).

Al momento de puntuar, Florencia Peña dijo que es una cuestión "de actitud", y agregó: "En el rock, creo Karina que bajaste la actitud. Eso que ganaste plantándote a los demás, y a esta altura del certamen tenés que estar con más energía, pueden hacerlo mejor" (6). Finalmente Marcelo Polino consideró que no hubo suficiente ensayo, que por eso quizá "faltó seguridad", y notó que con respecto a su compañero la vio muy atrás: "Un disgusto" (0).

Con respecto al BAR, Flavio Mendoza opinó que la coreo le gustó, pero notó que a Karina "la vergüenza la tira para atrás, y eso pasó hoy en la coreografía, le faltó energía", dicho eso mantuvo la nota. Laura Fidalgo bajó la nota porque notó los mismos puntos débiles, mientras que Aníbal Pachano festejó que los trucos los hiciera Karina, pero que no hubo fuerza, sin embargo mantuvo la nota.

En ese punto, la Princesita estaba visiblemente molesta. Se mordía la boca y no respondió nada a los jurados. Solo al final, dijo: "La coreo no fue fácil, igual se respeta todo", pero era evidente su bronca. Fiel a su estilo de no hablar sin pensar, no quiso entrar en ningún tipo de discusión, a pesar de la severa expresión de su rostro.

Flor de la V, de lo mejor del ritmo

Flor de la V y un gran puntaje Crédito: Prensa LaFlia

Y mientras los bajos puntajes se agolpaban, Flor de la V pudo romper la mala racha y obtener una buena devolución. Ella se presentó junto Gabo Usandivaras, y se llevó los elogios del jurado.

Angel opinó que le gustó mucho el número, y destacó el talento de Gabo para el baile: "De lo que vi es uno de los que más me gustó" (5). Pampita celebró la idea de la coreo: "En la segunda parte arrancaron con mucha fuerza, algunos trucos un poquito desprolijos, pero esto es de lo mejorcito, aunque ojo con las energías y los nervios, porque eso a veces hace que los trucos no salgan limpios" (voto secreto). Florencia Peña consideró que la propuesta fue muy original (8), a la vez que Marcelo Polino se sumaba a los aplausos: "Toda la actitud que se olvidó la Princesita te la pusiste vos, Gabo la propuesta muy bien, esto fue de lo mejor" (5).