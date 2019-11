ShowMatch 2019: las lágrimas de Karina "La Princesita" luego de bailar el Jive

Karina y otro número que no dejó indiferente a nadie Crédito: Prensa LaFlia

Viene de otro ámbito, el de la música tropical. Tiene un público cautivo que la venera, pero que no necesariamente consume un espectáculo televisivo como ShowMatch. Y, sin embargo, Karina "La Princesita" se ganó su lugar en la pista del Bailando 2020 y hoy suena como una de las favoritas para ganar el certamen. Al menos hasta que en la ronda anterior dejó la pista El Polaco, otro favorito del género. "En un principio me sentía confiada por lo que veo en los shows, y como público pensé que El Polaco se quedaba. Cuando ví lo que pasó me dije: 'Guarda, no te confíes tanto que puede pasar de todo'".

Aunque muchos confiaban ciegamente en ella, fue la propia Karina quien confesó tener muchísimas dudas sobre sus capacidades para el programa: "Le tenía miedo al ridículo, al 'qué dirán'. Siento que ya gané por haberme animado".

Con este nivel de humildad recibió la cantante la devolución del jurado luego de haber bailado el Jive. Aunque su performance tuvo algunos errores, el jurado decidió apoyar la evolución de Karina. "Este es el tipo de participante que a mí me gusta, que viene a aprender, a escuchar. Te lo tomás en serio, transmitís emoción, y eso para mí tiene un plus. Este ha sido tu gran año", señaló Marcelo Polino. Previamente Pampita y especialmente Florencia Peña la habían colmado de elogios. El más reacio fue Ángel de Brito: "Me pasa con Karina lo mismo que con Charlotte (Caniggia). El trabajo fue lindo pero le faltó Jive, así que no me convenció".

El BAR también le dio su apoyo, lo que le permitió llegar al final con 18 puntos, un "mitad de tabla para arriba" que pareciera asegurarle su paso a la siguiente ronda. Emocionada hasta las lágrimas, Karina resumió lo que sentía como agradecimiento a las devoluciones: "Si te rodea gente que te dice que no sos capaz, que lo intenten. Quiero agradecer lo que me están haciendo pasar, hay un antes y un después de mi vida al haber pasado por acá".