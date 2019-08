El músico estuvo presente en la performance de la actriz a través de un video Crédito: Prensa Laflia

Luego de haber triunfado en la ronda de cumbia personificando a Susana Giménez, volvió Leticia Bredice a la pista del "Súper Bailando". Sin imitar a nadie, en esta ocasión la actriz fue protagonista de una disparatada previa junto a Marcelo Tinelli en la que insistió con que alguna de estas noches aparecerá en el estudio para visitarlos Charly García. Además, presionó al conductor para que produzca una película sobre la vida del artista.

La actriz, su partenaire Fernado Bertona y otros dos bailarines se movieron luego a ritmo de un compilado de ex Serú Girán, que comenzó con un tape del propio García saludando al "pueblo de la nación Argentina".

El dueño del voto secreto durante esta ronda de grandes éxitos, Ángel De Brito, le preguntó si era cierto que García le propuso casamiento. "Sí. A los 13 años, yo trabajaba como mesera y Charly me pidió matrimonio. Cuando se lo conté a mi mamá, Nora, me mandó a dormir. Siempre tengo esa cosa acá de que podría haber sido su mujer", respondió ella.

"Me gustó que hayan elegido a Charly y te vi muy segura, Leticia. Faltó baile, pero esperaba menos", reconoció el periodista.

"La coreo estuvo linda. Pero por muchos momentos Leticia estuvo desaparecida", analizó Nicole Neumann (6), quien esta semana reemplaza en el jurado a Pampita Ardohain. "Es muy difícil ponerle un puntaje como bailarina. Leticia y Bertona tienen un ángel muy especial, traen a la pista aires frescos. Agradezco su libertad, me encanta esta pareja", señaló luego Florencia Peña (8). "Leticia es una gran actriz y está disfrutando. Me gusta verla", cerró Marceo Polino (4).

A pedido de De Brito, el BAR también dio su devolución. "Me gustó la puesta, pero yo creo que Bertona tiene que bailar más para que no se note tanto la falta de Leticia. Lamentablemente, hoy punto para abajo", juzgó Flavio Mendoza.

"Me gustó la idea, pero me faltó coreografía. Tengo que ser justa, así que bajo un punto", coincidió Laura Fidalgo. En tanto, Aníbal Pachano, que minutos después alagaría la puesta y la buena energía de su hija Sofía, comentó: "Esto no es un concurso de APTRA. Más allá de la previa divertida, es un certamen de baile. Algo tiene que pasar y no está pasando".

La coach, Yanil García, intervino para justificar su trabajo y se cruzó con Pachano, que durante esta ronda protagonizó casi todas las discusiones y polémicas. El exjurado terminó restando un punto. En total, entonces, consiguieron 15 puntos.