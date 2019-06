Showmatch 2019: Lola Latorre es para el jurado la gran sorpresa del año

Lola Latorre no deja de sumar elogios Crédito: Prensa LaFlia

La noche de viernes en Bailando por un sueño, la cerró una de las debutantes en el certamen, Lola Latorre, hija de Diego y Yanina. La joven tuvo un primer paso muy auspicioso hace pocas semanas, y en su segunda performance consolidó su posición como una de las sorpresas de la pista. Acompañada de su madre y su abuela, a la que tildó de darle "malas vibras", la joven se mostró muy entusiasmada de estar en Showmatch , la pista más famosa de Argentina.

Después de un ritmo en el que mostró su habilidad para el baile, Marcelo Tinelli y el jurado elogiaron el número de manera unánime. Ángel de Brito aseguró que le gusta mucho el equipo, y valoró la seguridad de Lola, a pesar de ser una principiante: "Me gustó la coreo, y me gustó cómo la hicieron" (7). En su turno, Carolina "Pampita" Ardohain coincidió con las felicitaciones: "Lola es como un diamante que se va puliendo. Se los pudo ver disfrutando más, están muy conectados como pareja, con la misma energía. Hay una química que ya han logrado, se espera mucho de ella, pero mejoró mucho del primer ritmo hasta ahora".

Al momento de tomar la palabra, Florencia Peña se sumó a los elogios y felicitó a Lola por su "desparpajo", y agregó: "No puedo creer que no hayas pistado esta pista, y salgas como si no te costara. Vos bailas como si no te costara, y vos estás a la par de un bailarín que estudió mucho. Es hermoso verte bailar, me gusta mucho". (10). En el cierre, Marcelo Polino también felicitó a la pareja, pero le dijo que "cuide la posición de sus brazos" (5).

Con un puntaje total de 22, Lola se ubica fácilmente entre las parejas de mejor promedio, y no solo se asegura un pase a la tercera ronda, sino que también se afianza como una de las grandes candidatas a llegar a las últimas instancias del certamen.