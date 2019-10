Lourdes Sánchez y una gran gala Crédito: Prensa LaFlia

Luego de atravesar un problema de salud, Lourdes Sánchez se mostró muy feliz de volver al Bailando por un sueño. Acompañada de Fede Bal, la bailarina llegó a ShowMatch y habló con Marcelo Tinelli sobre las dificultades que tuvo luego de su viaje: "Fue una bacteria que me agarré en Nueva York. Pudo haber estado en el aire, o en un baño, o en la comida, no sé dónde me la pesqué, me pasó solo a mí, pero estoy acá muy bien, ya pasó".

Luego de la original propuesta de casamiento que recibió Carolina "Pampita" Ardohain, Tinelli le preguntó a Lourdes si ella iba a casarse con el Chato Prada, pero la artista no tiene demasiadas expectativas: "Él es muy creativo, pero para lo que tiene que ver con la pareja no lo es, pero tiene otras virtudes. Y cuando vi lo de Carolina me dio alegría, me encantaría que el Chato lo haga, pero no lo veo haciendo eso. Para mí ya está, es una batalla perdida el casarme". Desde el control central, el productor prefería no opinar a pesar de ser consultado por Tinelli sobre el tema.

Luego la pareja se metió de lleno en un merengue que se convirtió en un número muy aplaudido por el jurado. Ángel de Brito aseguró que el equipo es de los que más les gusta, y destacó que ellos "tienen hambre de bailando", y agregó: "De Fede espero un poco más, y Luordes es casi perfecta, es muy sútil" (6). Carolina "Pampita" Ardohain, que confirmó que Fede y Lourdes estarán invitados a su casamiento después de las doce, aseguró que la pareja "está muy conectada, y Lourdes está en su mejor momento, estás hecha una bomba, es tu mejor temporada de todos los Bailando" (10).

En su turno, Florencia Peña destacó que Lourdes creció mucho: "Vos te lo ganaste trabajando duramente. Y te lo quiero reconocer, porque se habla tanto de vos en términos de "la mujer de", y yo quiero correrte de ese lugar porque sos una bailarina hermosa y es hermoso verte bailar. Y tu compañero quizá no esté pasando por el mejor momento, pero siempre van por más, y cuando fallan es porque arriesgan, así que felicitaciones, es una gran noche" (voto secreto).

Muy emocionada por esas palabras, la bailarina confesó: "Dejé mi casa en Corrientes para perseguir un sueño, para estar acá hice un casting de treinta mil bailarines". Por último, Marcelo Polino coincidió con Pampita y concluyó: "Lourdes, es tu mejor año. Y Fede te acompaña cada vez más Barbieri, cada vez baila más con la cara" (5).