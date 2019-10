La nueva "pitonisa de la política" analizó el debate presidencial

18 de octubre de 2019 • 01:05

El domingo pasado Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert se enfrentaron en el primer debate presidencial. Por eso, durante la noche del jueves Marcelo Tinelli aprovechó la presencia en el piso de ShowMatch de la nueva "pitonisa política" Luciana Salazar, para saber cuáles eran sus conclusiones del histórico evento.

La vedette, que en los últimos meses sorprendió a sus seguidores de Twitter y a los televidentes del "Súper Bailando" con revelaciones, primicias y análisis del quehacer político, recogió el guante y tomó la palabra: "Creo que lo que ocurrió durante el debate no va a modificar mucho el tema de los votos", indicó primero, dando a entender que cree difícil que Macri consiga revertir los resultados de las PASO.

Luego, reveló quién, según su parecer, fue el que salió más airoso de aquel cruce: "A pesar de que en general no pienso como él, creo que el candidato que más se lució fue José Luis Espert; lo ví bien".

Marcelo Tinelli quiso saber, entonces, cómo vio a Fernández. "Alberto parecía que estaba en el living de su casa, estaba tranquilo y hasta se animó a hacer alguna que otra chicana", analizó la vedette.

Por último, expresó cómo vio al Presidente. "Mauricio Macri no me defraudó tanto como creí que me iba a defraudar, pero estaba muy 'coacheado' y repetía cosas que había aprendido de memoria", finalizó.