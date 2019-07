La vedette y conductora le respondió a su colega, que la había acusado de "bebotear" a su novio Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 00:53

Luciana Salazar llegó a la pista del "Súper Bailando" inmediatamente después de que Cinthia Fernández la acusara de "bebotear" a su novio, el empresario Martín Baclini. Como todas las semanas, la vedette y conductora apareció con su hija, Matilda, en brazos. La pequeña no sólo posó, como su mamá, para las cámaras sino que, también, se negó sistemáticamente a recibir los besos de Marcelo Tinelli.

"No quise prestar atención. Hace seis años que somos muy amigos con Martín. Él está de novio y respeto mucho la situación. Si no pasó nada antes, no va a pasar nada ahora. Entiendo que Cinthia esté celosa. Yo soy cariñosa y él también", comenzó explicando.

Luego, reveló: "Con Cinthia yo tuve situaciones raras. En 2015 teníamos buena onda acá en el 'Bailando'. Después, cuando emitieron el reality de mi hija, me empezó a tirar mala onda. Me cuestionaba la exposición cuando ella también muestra a sus nenas. Cuando Martín me cuenta que comenzó a salir con ella, le comenté lo que había pasado. Él se comprometió a hablarlo con Cinthia y lo hizo, porque ella se disculpó. Todo bárbaro, hasta que la empecé a ver en los programas hablando de sus celos hacia mí".

"Hay un límite. Puedo entender que hay celos de mujer, pero hay situaciones que no debería comentar porque son íntimas de Martín y mías. Son cosas que yo le cuento a él y ella las sabe no sé por qué. Yo confío plenamente en él. Se está haciendo cargo de la situación y habla muy bien de las dos, no le quiero robar el novio. Estoy muy lejos de eso", finalizó.

Salazar y su partenaire, Gonzalo Gerber, bailaron luego al ritmo de un compilado de los mayores éxitos de Gilda. El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (5). "Festejo que terminaste la coreografía. Te vi fuera de música. Por momentos, estuvieron desfasados. No estuvo mal, pero te veía como mareada y se quedó por la mitad", señaló.

Pampita Ardohain (7), expresó: "Es lo mejor que vimos de Luciana. Fue una coreo muy exigida. En algunos momentos la vi muy pendiente de su compañero. Cuidado con las desprolijidades en los enlaces".

"Fue raro, porque lo difícil lo hicieron genial, pero en lo más simple estuvieron dubitativos. Tenés que pisar la pista como si fuera un escenario. Volvé a confiar"; sumó Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto.

"Le bajaría las acrobacias. La vi muy revoleada", cerró Marcelo Pollino (5).

De Brito pidió la participación del BAR, y entonces, Flavio Mendoza (-1) remarcó que Salazar estuvo fuera de tiempo casi todo el tiempo. Laura Fidalgo, a su vez, señaló que la coreografía fue muy exigida para Luciana y que se notó muchísimo que estuvo fuera de música. "A mí no me gustó nada. No se concentró. Estaba como perdida. Cortémosla con el revoleo cuando no funciona. Faltó cumbia", cerró Aníbal Pachano (-1). Entonces, la pareja quedó con 14 puntos, una de las calificaciones más bajas de la ronda.