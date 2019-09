Luciana Salazar sigue ganando protagonismo en ShowMatch Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2019 • 01:52

No es novedad que Luciana Salazar en los últimos meses tiñó su cuenta de twitter de un notable contenido político. La vedette dejó a un lado tópicos más livianos, para sumergirse de lleno en el entramado político argentino, y cada uno de sus textos es seguido con muchísimo interés por periodistas y ´público en general. Por ese motivo, cuando toma el micrófono en ShowMatch, Marcelo Tinelli siempre se ve tentado de preguntarle qué se cocina en la trastienda política local.

En la noche de duelo en el Bailando por un sueño, Salazar tuvo un puntaje que le permitió asegurar su pase a la ronda de rock nacional. Y cuando pasó al frente para conocer el voto secreto, el conductor le preguntó sobre un crítico tweet dirigido al Gobierno, y ella contestó: "Es la realidad, si no la quieren ver.. Están todos enojados, no sabés la cantidad de cosas que me escriben". En ese momento, Tinelli señaló que algunas voces consideran que no es ella quien redacta esos comentarios, y Yanina Latorre, que estaba en el estudio, opinó: "Creo que tiene ayuda y me parece bien, es su fuente". Por su parte, Luciana respondió que sí escribe todo ella, y expresó: "Igual le comento a Yanina que hice notas para diarios, y di mi opinión. Me estaban peinando cuando escribí ese tweet".

Con respecto a sus opiniones en redes sociales, Salazar contó que sufre las consecuencias: "Me siento hostigada por la cantidad de trolls, y quiero que realmente se investigue porque somos muchos los hostigados". Más adelante, negó que la utilizaran para jugar a favor del peronismo, y agregó que eso "lo dice Amalia Granata, que es una operadora. Ella dice que yo de Alberto Fernández, pero yo digo que ella es operadora de Macri".

Más adelante, ella negó que estuviera interesada en ocupar algún cargo político, y se animó a arrojar un enigmático: "Hay un nombre muy fuerte que está sonando para el próximo gobierno, que está poniendo muy nervioso a gente vinculada a la justicia. Esta persona fue ministro de justicia en el 2003, y sus iniciales GB". Muchos arrojaron el nombre de Gustavo Béliz, pero Salazar no negó ni confirmó.