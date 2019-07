La jefa de taller de Corte y confección debutó en la pista y la destrozaron Crédito: Prensa Laflia

10 de julio de 2019

Este martes, Matilda Blanco debutó en la pista del "Súper Bailando" como parte del grupo de famosos que se sumó al concurso en esta ronda de cumbia. "Estoy muy feliz y agradecida. Fui una de Las Tinellis por un día. Yo estaba juntando plata para ir a estudiar moda a París. A mí papá no le gustaba mucho que estuviera en el programa, así que me pagó el viaje", rememoró la jefa del taller de Corte y confección.

Matilda y su partenaire, Maxi Buitrago, bailaron luego al ritmo de "Corazón mentiroso", de Karina "La princesita". El primero de los jurados en evaluar la performance fue Ángel De Brito (3): "Te vi dura. Con razón te echaron de Las Tinellis. Pensé que la ibas a romper. La coreografía me pareció un poco obvia. No vi nada que me sorprenda. Fue todo en cámara lenta. Le faltó fuerza".

Pampita Ardohain (6) agregó: "A mí el acting, cuando se pone muy infantil me parece que hay que contrarrestarlo con un baile muy fuerte, y eso no pasó. Matilda tiene que tener cuidado con la postura. Parecía un muñequito de esos que se ponen atrás en los taxis. Te quiero más poderosa, quiero ver a la Matilda que nos evalúa a todos. Ponete con todo. Se vio muy livianita, muy suavecita".

"Ella trabaja de mala y hace críticas muchas veces muy hirientes. Uno puede hacer una devolución de algo que no le gustó, pero intenta que sea constructiva. No estoy acá para vengarnos de lo que hayas dicho, pero si querés te puedo dar una clase de humor para que las cosas que decís no sean tan desagradables de escuchar. Si sos Joan Rivers, nos la bancamos, pero no lo sos. Sos bastante dañina", sumó Florencia Peña, dueña durante esta ronda del votos secreto.

"Tenés unas posturas hermosas. Tenés que recordar. Sos una mujer con mucha garra y eso lo tenés que traer a la pista. Apuesto a vos", cerró la actriz. Marcelo Polino (4) pidió la devolución del BAR y expresó: "Bienvenida al Ministerio de la Venganza. Estabas muy temerosa en la pista. No me disgustó, pero me falta que te largues".

"Él es un bailarín exquisito. Hay posiciones de Matilda que me sorprendieron, pero por momentos era la tía borracha de la fiesta. Para mí sos la peor vestida de la televisión argentina", expresó Flavio Mendoza. "Me encanta que no te guste cómo me visto, porque vos te vestís muy mal", respondió ella. El acróbata decidió bajarle un punto.

Laura Fidalgo le subió un punto e indicó: "A mí me sorprendió. Tus rodillas estaban muy estiradas en los trucos. La coreo yo la vi con carácter. Por ser la primera vez, te felicito". "En algunos lugares te perdiste. Dosificá el acting", cerró Aníbal Pachano y también decidió sumarles un punto. En total, consiguieron 14, una de las calificaciones más bajas dela ronda .