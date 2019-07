El bailarín decidió abandonar la pista antes de que terminaran la devolución Crédito: Prensa Laflia

30 de julio de 2019 • 23:17

La segunda pareja en salir a la pista del " Súper Bailando" durante la noche del martes fue la conformada por Jorge Moliniers y Mariela Anchipi. Los exmiembros del BAR aseguraron que estaban muy desesperados por bailar y sin ganas de discutir.

Luego de bailar, junto a otros dos bailarines, al ritmo de "Final Countdown", de Europe, el dueño del voto secreto durante estar ronda de "grandes éxitos", Ángel De Brito, brindó su devolución: "Casi perfectos. Son muy talentosos los dos. Me encantó, pero igual voy a pedir el BAR".

"Yo inspiro mucha confianza. Soy muy buen compañero, hago masajes, las cuido. Ella me compraba papas fritas", contó Moliniers sobre la jurado suplente, Nicole Neumann (9). "El fue mi compañero y ella mi coach. Es un placer para la vista la puesta de los cuatro. Divina la coreo. Me volvió loca. La segunda parte, se pinchó un poco. Los amo con toda mi alma. Jorgito es mi debilidad. En otra vida en la que él fue 'chongo', hemos sido pareja", señaló la modelo.

"Son virtuosos, pero sentí que no hubo emoción. La coreografía estuvo bien y se los vio bien, pero hubo algo que no sucedió. Quizá la Chipi debería aflojar el rictus un poco más", expresó Florencia Peña (8).

"Da la sensación de que ustedes vienen a decir 'miren lo bien que bailamos', pero no logran emocionar. Los mando a tomar clases de actuación, para que aflojen un poco", cerró Marcelo Polino (5).

Flavio Mendoza (+1) aseguró que al cuadro le faltó magia y agregó: "Si Moliniers fuera tan buen bailarín no estaría de gerente en un boliche en Paraguay". Laura Fidalgo coincidió: "Técnicamente fue un 11, hermoso; pero no me transmiten", y decidió mantenerles la nota.

"Me harta esta energía negativa constante. Me pareció aburrido", cerró Aníbal Pachano (-1). Moliniers decidió abandonar el estudio y se desató una discusión entre los miembros del BAR y la Anchipi, en la que le recriminaron sus dichos en distintos programas. En total, entonces, lograron 22 puntos.