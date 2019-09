Acompañada por El Polaco, Noelia Marzol se lució en el ritmo del cha cha pop Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 23:05

Vestidos íntegramente de blanco, El Polaco y Noelia Marzol volvieron este martes a la pista del "Súper Bailando", pero antes de mostrar su destreza en el cha cha pop tuvieron que enfrentarse a las preguntas de Marcelo Tinelli. El conductor aprovechó la presencia en el piso de Barby Silenzi, la flamante novia del cantante, para sacarse algunas dudas.

Nervioso, el Polaco terminó confesando que con Marzol "hubo una confusión" apenas se conocieron. " Coquetéabamos al principio", explicó. Ella entonces, agregó que la noticia del noviazgo de su compañero con Silenzi la sorprendió. "Me enteré acá, en vivo", aseguró.

Picante, Silenzi, entonces, tomó la palabra: "Uno se lo cuenta a los amigos. No a alguien que conoce recién". Pero Marzol le respondió con munición gruesa: "Yo no era una amiga, era la futura chonga". Después, reveló: "Él me tiraba la boca".

Luego, sí, bailaron al ritmo de "Let's get loud", de Jennifer Lopez. El primero en dar su devolución fue Angel De Brito, dueño del voto secreto. "Noelia baila increíble. La rompió. Todo lo contrario del Polaco, que no hizo nada", expresó, y pidió la devolución del BAR.

"Se me iba todo el tiempo la mirada a Noelia, porque la rompió. Por cómo la remó, le voy a dar un punto más", expresó Pampita Ardohain (6).

"Lo que hizo hoy Noelia es extraordinario. Se me borró el Polaco y ella se me puso por delante y eso fue muy inteligente. No me molestó que él se haya vuelto invisible. Cuando hay carencias, hay que saber ocultarlas. Fue la mejor noche de Noelia", sumó Florencia Peña (9). Marcelo Polino (1) agregó: "Noelia me hubiese gustado que venga sola porque es genial, pero él molestaba. Estorbaba. Por eso mi punto es para ella".

"Noelia, impresionante. Tiene unas líneas divinas. Lo que pasa es que el Polaco debería haber usado más los brazos", sumó Flavio Mendoza y les mantuvo la nota. "Te vi sola. Muy etérea. Falta que él baile más", agregó Laura Fidalgo y siguió la tendencia de su compañero. "Rescato a Noelia", cerró Aníbal Pachano y les sumó un punto. En total, terminaron con una calificación de 17.