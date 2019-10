ShowMatch 2019: el novio de Cinthia Fernández, protagonista de otra nueva pelea

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 22:42

Cinthia Fernández y su novio, Martín Baclini, fueron la primera pareja en pisar la pista del " Súper Bailando" durante la noche del martes. Esta vez, los tortolitos no aprovecharon la previa para contar ciertos detalles de su relación, sino que el empresario se cruzó con el "Productor Enmascarado", que se encontraba en el estudio, porque durante la semana lo invitó al programa Hay que ver para escuchar "cómo hablaban mal" sobre él.

Ella, en tanto, quiso llevar un poco de humor y compartió con Marcelo Tinelli el nuevo jingle de la empresa polirubro de su novio, que fue compuesto por ella utilizando la melodía de "No culpes a la noche". La canción, que formará parte de las nuevas publicidades del negocio, invita a la gente a comprar sopapas, perchas y vajilla.

Luego, la pareja bailó al ritmo de "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda en versión de Attaque 77. El tema, por suerte, contó con el visto bueno de Tinelli que, durante esta ronda de grandes éxitos del rock nacional, tiene la potestad de bajar un punto si considera que la canción no es "una que sepamos todos".

Como siempre, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel de Brito (6). "Me gustó. Lo aeróbico le queda muy bien a Martín, pero quedó de cama. Felicitaciones". Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante este ritmo, indicó: "Vi mucha conexión en la pista. Me gustó el momento aeróbico y Martín bailó muy bien. Han hecho un milagro con este chico. Fue de lo mejor que vi en esta ronda".

"Basada en hechos esta coreo: fuerza, cama, corridas de acá para allá... Me gusta que Cinthia lo hace subir de nivel a él, no baja ella. Me encantó", expresó Florencia Peña (9). Marcelo Polino (5), a su vez, pidió la calificación del BAR y aseguró: "Fue polémica la elección del tema, pero estuvo muy lindo".

Flavio Mendoza (+1), señaló: "Me encantó. Él está bailando a la par y Cinthia siempre nos da un plus". Su compañera, Laura Fidalgo, estuvo de acuerdo: "Lo que más me gustó es que hicieron el paso básico del rock". Por último, Aníbal Pachano, afirmó: "La previa no los favoreció. Por el enojo, él estuvo distraído". Por eso,decidió en esta ocasión mantenerles la calificación. La pareja consiguió, entonces, un total de 22 puntos, una de las notas más altas de la ronda.