ShowMatch 2019: la polémica devolución de Aníbal Pachano a Nico Occhiato

"Es un honor estar ocupando este lugar", expresó Nicole Neumann, que durante esta semana reemplaza a su histórica enemiga, Pampita Ardohain, en el jurado del "Super Bailando". Luego, ante la pregunta de Marcelo Tinelli sobre si verían a una "Nicole picante, dulce o tierna", ella contestó: "Soy un poco de todo eso".

La primera de las parejas que le tocó calificar fue la de Florencia Jazmín Peña y Nicolás Occhiato, quienes se vieron obligados a desmentir que estén viviendo un romance.

En la tribuna, Conce, la abuela del muchacho, esperaba con una pastafrola casera para convidarle a todos. Occhiato contó, además, que la gente ya la reconoce por la calle y reveló que baila muy bien. Tinelli, entonces, expresó a posibilidad de convocarla para la próxima edición del programa.

Luego de ver su performance al son de "Satisfaction", de The Rolling Stones, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, el dueño del voto secreto durante esta ronda de grandes éxitos. "Me gustaron algunas partes puntuales, pero el problema fue Nico, que no fluye en el baile", expresó.

Neumann (8), en tanto, indicó: "Finalmente encuentro a Nico en una pista trabajando y no de noche. Siempre lo vi portándose bien. Hoy vi que se animó a estar al frente marcando la coreo. Flor es una bomba y las chicas estuvieron genial".

"El girl power arrasó. Eran tres huracanes en la pista, con mucha sensualidad. Eso me pareció original. Nico está mejor que en su gala anterior, pero tiene al lado una tomadora como somos las 'Florencias Peñas'. Hoy fue hermosa la energía femenina en la pista y debería haber más", expresó Florecia Peña (8).

Marcelo Pollino (4) pidió la devolución del BAR e indicó: "Un fuego las tres chicas. Nico está bien cuidado, hay que esconderlo para ver hasta dónde dura".

Flavio Mendoza y Laura Fidalgo decidieron mantener la nota, al tiempo que Aníbal Pachacno les bajó un punto y expresó: "No son bombas. Son tres 'chasquibúm' mojados. Los borceguíes no les favorecieron. Al chico, como no baila, habría que desnudarlo un poco".