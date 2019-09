Karina La Princesita cantó y bailó con mucha sensualidad al ritmo del cha cha pop Crédito: Prensa Laflia

11 de septiembre de 2019 • 01:08

Damián García y Karina "La Princesita" fueron los primeros en pisar la pista del "Súper Bailando" durante la noche del martes y luego de que Marcelo Tinelli anunciara que en este ritmo, el cha cha pop, quedarán afuera dos parejas.

"Es un ritmo muy difícil y de mucha técnica, pero no quiero ponerme el cartel de que no soy bailarina. Hay que ponerle pilas", indicó la cantante y aseguró que, más allá de las criticas que recibe de parte de Lourdes Sánchez y Yanina Latorre en el programa Los ángeles de la mañana, cuando se las encuentra no sostienen sus dichos.

Las dos panelistas habían expresado que, en su devoluciones, el BAR -del que forma parte el jefe de Karina, Flavio Mendoza-, siempre les "regala" nota. "Si nos suben la nota es porque lo merecemos", cerró la intérprete de "Corazón mentiroso".

Luego, bailaron al ritmo de "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello, pero con un plus: la primera parte fue cantada en vivo por Karina.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto: "Me gusta mucho el trabajo que está haciendo la coach en Karina. Hay un cambio muy grande. Ella tiene mucho carisma y me gusta que te animes. Cantaste muy lindo y el 'Bailando' te da una posibilidad artística que no tuviste. Es un ritmo muy difícil, pero estuvo muy prolijo. Felicitaciones".

"Vemos una Karina distinta a la que comenzó el certamen. Mucha actitud, delicada, segura. Está expandiéndose. Hay que trabajar más los pies", expresó Pampita Ardohain (6).

Florencia Peña (9) agregó: "Lo que se ha empoderado como mujer Karina desde que empezó es increíble. Está creyendo en ella. Empezó pisando huevos en la pista y está bailando hermoso. Damián se lució un montón".

"Le tenía miedo a este ritmo porque es más técnico y yo conozco mis limitaciones", se sorprendió la participante.

Marcelo Polino (6) pidió la devolución del BAR e indicó: "Es una maravilla cuando hay una estrella a la que no le podemos sacar la mirada. Eso es carisma. Karina está yendo por un camino maravilloso".

Mendoza tomó el guante y le subió un punto. Laura Fidalgo ponderó la actitud de Karina pero pidió que trabajen las pisadas y por eso les mantuvo la calificación. Por último, Aníbal Pachano indicó que en muchos momentos, la cantante no miró a su compañero, pero igual les sumó otro punto. En total, entonces, terminaron con 23 puntos.