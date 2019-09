En uno de los ritmos más técnicos del "Súper Bailando", Rodrigo Noya se llevó un 0 de Marcelo Polino Crédito: Prensa Laflia

"Ya venían algunas cosas...Cosas que solo nosotros sabemos. Más o menos podés darte cuenta. Necesitábamos cosas distintas, pero prefiero guardármelo para mí", dijo anoche Bianca Iovenitti sobre su ruptura con Federico Bal, durante su paso por la pista del " Súper Bailando". En una previa en la que su compañero, el actor Rodrigo Noya, casi ni participó, la bailarina le contó a Marcelo Tinelli: "Terminamos súper bien. Decidimos que era mejor distanciarnos y que cada uno haga su camino".

Luego de verlos bailar, Ángel De Brito, dueño durante esta ronda de cha cha pop del voto secreto, indicó: "A ese equipo siempre los veo entusiasmados, pero no me gustó. No es un ritmo que les quede bien. Hace falta elegancia y Rodrigo no la tuvo. Parecía más una parodia",

"Me gustó lo que intentaron y el final. Bianca le puso todo, pero bailaba alrededor de él todo el tiempo. No vi el movimiento de caderas de Rodrigo", agregó Pampita Ardoahin (5). Su compañera, Florencia Peña (6) se tentó a la hora de dar su devolución. "A veces, menos es más. Rodrigo quedó muy expuesto. Yo haría algo más tranqui", indicó.

Por último, Marcelo Polino (0) pidió el voto del BAR. "Fue horrible. Cuando Rodrigo la levantó parecía una mudanza de bajo presupuesto. Un disgusto".

"Creo que el problema fue la elección. Si hubiese hecho algo humorístico hubiese sido mejor" aportó Flavio Mendoza y les restó un punto. Laura Fidalgo indicó: "Para mí estuvo lindo. Bianca se la bancó sola; siempre mantuviste la altura". Por eso, y porque valoró el intento del actor, les mantuvo la nota. Finalmente, Aníbal Pachano insistió con que deberían haber ido por el lado del humor y también les restó un punto, dejándolos con la peor calificación de la ronda: 9.