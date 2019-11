Escudero y su peculiar homenaje a Los Beatles. Crédito: LA FLIA - JORGE LUENGO

El que avisa no traiciona. Minutos antes de comenzar su homenaje a Los Beatles, Marcelo Tinelli le preguntó a Silvina Escudero si ella o el resto de su equipo eran fans de la banda de Liverpool, y ella contestó: "La verdad que no". Aunque esto no tenía por qué ser un condicionante a la hora de celebrar al grupo, lo cierto fue que en la propuesta del equipo se notó. Y mucho.

El planteo coreográfico consistió tan solo de una acumulación de temas enganchados de Los Beatles con la pareja bailando y, de fondo, la presencia de la banda tributo The Beats. Así lo hizo notar Florencia Peña al momento de su devolución: "No estamos viendo homenajes. Eligen un artista, eligen las canciones y las bailan. Se están perdiendo la posibilidad de contar algo de esos artistas enormes. El ritmo podría haber sido 'Bailemos canciones de.'. Me hubiera gustado que dejen un mensaje más claro".

Pero eso no fue lo más grave, lo que más llamó la atención fue la intención que -como dijo la participante- tuvieron a la hora de armar su propuesta: "Nosotros quisimos contar el cuentito de situaciones que pasaban en el momento boom de Los Beatles, el tema de la guerra, el tema del libertinaje". No solo fue fallida sino también inexacta.

Entre los numerosos momentos recreados aparece la guerra de Vietnam, que si bien se desarrolló durante más de una década, tuvo su mayor repercusión social cuando en 1970 Estados Unidos invadió Camboya, momento en el que The Beatles ya no existía como tal.

Lo mismo sucedió con la elección del vestuario, una referencia a Woodstock (de acuerdo a Escudero): un histórico encuentro hippie que se desarrolló en agosto de 1969, luego de que la banda grabara su último disco y un mes antes de que Lennon anunciara públicamente que se desvinculaba del grupo. Así, pareciera que el homenaje era a este último, quien en su etapa solista fue abanderado de estas causas y otras tantas. Lo mismo sucedió con el piano blanco a modo de decorado, más asociado con la canción y el video de Imagine que con la década del '60 y el grupo.

A pesar de la emoción de Marcelo, por conectar la música de Los Beatles con su mentor, Juan Alberto Badía, a quien le dedicó el segmento, en general la propuesta no gustó. Por motivos más cercanos a la falta de originalidad que a los anacronismos, el jurado no acompañó la elección del equipo. Gracias a los bailarines invitados y al esfuerzo, que fue rescatado por el BAR, el grupo cerró en 20 puntos y tiene la posibilidad de evitar la sentencia.