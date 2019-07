El jurado y el BAR felicitaron a la hija de Anibal Pachano y festejaron la incorporación del nuevo partenaire Crédito: Prensa Laflia

Ya sin Dan Breitman, Sofía Pachano volvió a la pista del "Súper Bailando". Para esta ronda de cumbia, la actriz estrenó un nuevo compañero: Nico Sánchez, un bailarín que luego de haber audicionado durante cinco temporadas, finalmente consiguió un lugar en el concurso.

Luego de verlos bailar, Ángel De Brito (5) chicaneó: "Cuando los equipos apuestan a una idea, hay que mantener la tensión y eso me faltó. Le faltó Breitman, la parte cómica".

Pampita Ardohain (10) no estuvo de acuerdo: "Me encantó la coreografía, de principio a fin. No sobró ni un solo tiempo musical. La energía fue tan pareja... De lo mejor que vi en el 'Bailando'. Con este compañero, Sofía empieza a brillar sin parar",

"Brillantes. Salieron a romper la pista y lo lograron. Fue genial, un gran show. Nico es hermoso. Hacen una gran dupla", consideró Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR. "Me gustó mucho lo que vi y celebro que hayan llamado a este muchacho después de tanto tiempo. Fue como un video clip. Sofía, que es tan profesional, ahora está más relajada".

Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano decidieron subirles un punto cada uno; por eso, terminaron con 24, la tercera calificación de la ronda.