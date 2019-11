ShowMatch 2019: Sofi Morandi ¿de novia?

¿Quién es el nuevo amor de Sofi Morandi? Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

A pesar de su exposición, primero en redes sociales y desde el año pasado en ShowMatch, Sofi Morandi siempre se ha preocupado por resguardar su intimidad. Si bien se la ha vinculado con algunas figuras del espectáculo como su excompañero Jullián Serrano y algunas personalidades del ámbito deportivo, la actriz e influencer hasta ahora no había llevó sus historias personales a la pista del Bailando 2019.

Este lunes, Morandi reconoció por primera vez que está en pareja. Por supuesto, muy a su estilo. "Estoy conociendo a alguien. Pasa algo con las parejas millennials, que ni uno mismo sabe si está en algo o no. El otro día mi tía me dijo 'Yo no podría vivir en tu época porque no podría no tener algo fijo'. Y es verdad, por ahí estás con alguien re enamorado durante dos meses y después te dejás de hablar. Pasa eso", dijo, sin ahondar en su nueva historia de amor.

Enseguida explicó una teoría propia sobre las relaciones de pareja, que según ella, pueden ser medidas de acuerdo a la forma en la que se comunican. "El 'Te amo', es ya para casarse. El 'Te quiero' es un momento especial. A mí me cuesta abrirme, pero he dicho 'Te quiero' hace poco. Es muy importante también, por eso lo tengo que decir cuando estoy segura", opinó.

Si lo dijo hace poco, y solamente lo hace cuando siente la seguridad de estar ante una relación con perspectiva, no hay mucho más que aclarar. De ahí el interés de Tinelli y la aclaración de Morandi. "Sí, hay. Pero en realidad es un 'Te quiero pero vamo' a calmarno''. Todavía no lo conoce ni mi familia", contó.

La previa, que resultó más interesante para el jurado que el homenaje que el equipo hizo de Thalía (y que a pesar de haber sido de lo mejor de la ronda arañó los 16 puntos), se cerró con la abuela de Morandi, que por ahora se había mantenido al margen.

Con simpatía y desenfado, le contó a Tinelli los consejos que le da a su nieta. "Yo siempre le digo a ella que en la variedad está el gusto. La mujer que tiene dos no es tonta sino entendida, si una vela se le apaga la otra le queda encendida", dijo.

Así se sumó con su aparición al "podio de abuelas" que hasta ahora integraban la de Lola Latorre, y la de Nico Occhiato.