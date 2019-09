La gran noche de Sofi Pachano.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2019 • 01:08

Después de la situación que vivió en la sentencia, cuando Nico Occhiato se negó a bailar con ella ("Muy feo, me ví mendigando un lento"), Sofía Pachano volvió a la pista de ShowMatch 2019 para la gala de Cha Cha Pop. Pero claro, todavía faltaba aclarar los rumores que la unen con Ariel Prubner, modelo y empresario gastronómico. Sofi ni ratificó ni rectificó, porque el "no es mi novio" y el "es el mejor amigo de mis amigos" no convenció a nadie. Especialmente cuando aclaró que el muchacho "estaba cerca" y que le parecía "muy lindo".

"Estás más linda que nunca -le dijo Pampita en su devolución-, no sé si es por el chico de la foto pero hay una cosa en su carita, una alegría extra" y le puso un 8 luego de un voto secreto de Ángel de Brito que pareció positivo. Por su parte, Florencia Peña eligió destacar la calidad de artista de la participante, y de que ahora "se está apropiando de un lugar", lejos de la sombra de sus talentosos padres y le puso un 9. Marcelo Polino cerró con un 6, "un trabajo precioso".

Dos puntos más del BAR (de Laura Fidalgo y Anibal Pachano, mientras Flavio decidió dejar el número sin cambios), dejaron a Sofi Pachano y a su compañero Nicolás Sánchez bien alto en la tabla con 25 puntos. Y se fue de la pista con el consejo de su papá: "Metete con el chico, dejá de darle tanta bola a esos que te condicionan" ¿A quiénes se referirá?