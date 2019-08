El empresario le pidió disculpas a su enamorada por no haber sabido manejar la situación con su amiga Luciana Salazar Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 22:59

Luego de haber protagonizado un fuerte cruce con Luciana Salazar el día de la sentencia de la última ronda de Grandes éxitos, Cinthia Fernández volvió a la pista del " Súper Bailando" junto a su novio y partenaire, Martín Baclini para inaugurar la ronda de cuarteto.

"A mí me llegó que Griselda Siciliani estaba muy molesta porque una figura como ella había pedido la presencia de Ulises Bueno y lo conseguimos nosotros. Es que yo tengo una relación muy especial con Beatriz Olave", contó la participante. Entonces, Marcelo Tinelli fue hasta un costado de la pista, donde se encontraba la madre de Rodrigo, para saludarla.

A su vez, Baclini contó: "Pasamos un momento difícil. Tuvimos unos días en los que no conectábamos y lo mejor era dejar pasar un tiempo separados. Hoy somos pareja. Mi unión con ella es más importante que si dos días no nos hablamos. Hoy estamos más unidos que nunca".

"Después de lo que sucedió el otro día, me tengo que hacer cargo y reconocer que manejé mal la situación. Yo creí que estaban bromeando, pero después se convirtió en una bomba atómica. Yo no quiero verla llorar a Cinthia. Le pido disculpas. Y a Luciana también la saco del medio, porque la culpa fue mía", expresó, sobre la mala relación entre su pareja y su amiga. Luego, sí, llegó el momento de bailar, y lo hicieron con el cuartetero cordobés y su banda tocando en vivo "Intento".

"Te amo y sos el hombre más maravilloso que conocí. Te agradezco todo lo que haces por mí y por mis hijas. Me conociste llorando y me hiciste reír", cerró Fernández el momento y lo inmortalzó con un beso.

Tinelli, entonces, recordó que Florencia Peña había personificado a Olave en la película basada en la vida de Rodrigo y quiso saber si la mujer había quedado conforme con la interpretación. "Me gustó. La quiero con toda el alma", respondió Betty. Y Peña agregó: "Nunca nos pudimos encontrar, pero hablamos y ella me dejaba muchos mensajes. Entonces, yo le copiaba el tono. Lo hice con mucho amor".

Bueno cantó después otro de sus éxitos y entonces sí Ángel De Brito (10) comenzó con su devolución. "Es valorable que hayan conseguido a Ulises. Lo querían todos.También bailaron. Para él, que no es bailarín y que no sabe nada de este mundo, lo que hizo al principio es muy difícil. Tienen química".

Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto, expresó: "De Martín ya no podemos decir que no es un bailarín. Ese truco final nos puso la piel de gallina". Peña agregó: "Son muy alegres y el de hoy fue un show hermoso. Hubo cuarteto y alegría. A mí me conmueven ustedes. Jueguen el juego, pero no se lastimen, porque la vida está afuera. Son muy lindos juntos y se merecen que les vaya bien a los dos. La tele es una cosa, pero cuando uno llega a su casa, el dolor está".

Marcelo Polino (5) pidió la devolución del BAR y les preguntó si le pagaron a Bueno para que los acompañara. Baclini lo negó y entonces el periodista le aconsejó que le mande algunas perchas a Olave. "Me gustó lo que vi. La mirada se me iba para Ulises y para Betty, pero cuando los vi estuvieron bien", indicó.

"A mí no me mató. Tuvo algo raro; por momentos iban a destiempo. Mantengo la nota", indicó Flavio Mendoza (0). Laura Fidalgo (0), a su vez, expresó: "Por momentos Martín se quedaba sin marcar los pasos. La actitud y la química, muy bien. Tal vez las zapatillas no ayudaron e hicieron que se viera tosco". Por último, Aníbal Pachano (0) agregó: "A mi la coreo no me gustó. Cinthia da para mucho y él acompaña, pero está como encorvado todo el tiempo. Tiene que armarse un poco más". En total, entonces, conservaron sus 24 puntos.