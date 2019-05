Showmatch 2019: Yanina y Diego Latorre, atentos al baile de su hija Lola

Marcelo Tinelli junto a Diego y Yanina Latorre Crédito: Prensa LaFlia

Recta final para el ritmo disco en la pista de Showmatch , y una de las últimas parejas en presentarse fue la de Lola Latorre . La hija de Diego y Yanina llegó al Bailando por un sueño , y allí la recibió con aplausos Marcelo Tinelli . Lo primero que le preguntó el conductor, fue si era cierto que quería diferenciarse de su mamá, y ella respondió: "Somos dos personas diferentes, pensamos diferentes", y agregó entre risas que Yanina "está medio loca". Con respecto al rol de Diego Latorre en la casa, su opinión fue muy distinta: "Papá es como lo opuesto. Es el ejemplo, es tranquilo, sereno, no quiere que nadie lo moleste", y declaró que a él hubo que convencerlo para estar en el programa. Muy tentado, Tinelli le consultó al ex jugador de fútbol si acaso era un dominado por su esposa, y Latorre respondió: "Por la familia en general".

Luego de un baile con mucha energía, Ángel de Brito le dio la bienvenida a Lola, y la elogió por verla muy resuelta a la hora de entrar a la pista: "Quizá lo que menos me gustó, es que se notaba mucho el antes y el después de los trucos. Hubo baches, pero fue un buen debut" (6). Carolina "Pampita" Ardohain elogió la coreo pero la vio algo "exigida", y detalló que debe tener cuidado con los brazos y la posiciones de los pies: "Me gusta de la pareja es que la veo muy pareja de energía. Y Lola viene con mucha actitud a la pista, solo hay que corregir algunas cositas. Pero felicitaciones igual" (6).

Por su parte, Florencia Peña también elogió la actitud de la participante: "Entraste a matar. Me pareció inteligente hacerla bailar como si estuviera en un boliche (.). Pero Lola la pasaste bien bailando, confía en eso, no pierdas la energía. Me gusta esta pareja" (voto secreto). Marcelo Polino se río diciendo que el día que Diego le haga juicio a su familia, él sale como testigo "porque la intensidad de esa familia.". Y luego concluyó: "Me gustó, yo le tenía fe a Lola. A mí me parece que la coach le puso trucos demasiado difíciles, yo hubiera entrado un poco más lento. Se vio lindo, me gustó" (4).

En el final, Tinelli quiso darle la oportunidad al BAR, y allí Flavio Mendoza expresó: "Te corregiría las rodillas. Pero me gustó mucho, y dejo la nota igual". En segunda instancia, Laura Fidalgo consideró que fue una coreografía "muy bailada", y agregó que "por no tener técnica, se la vio muy bien", y subió otro punto. En última instancia, Aníbal Pachano felicitó la actitud y la forma en la que entró en la pista, pero coincidió con que hubo mucho truco. A pesar de esas observaciones, declaró que decidía subir un punto. Con 18 en total, Lola queda en la parte inferior de tabla.

En su despedida, la participante le agradeció a Marcelo por la oportunidad, aunque declaró: "Digamos la verdad, ¡me obligaste!". El conductor, entre risas, aseguró que no era así, y Lola contestó: "Estoy muy contenta, me súper divertí y voy con todo para el próximo ritmo".