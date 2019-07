La asesora de moda apareció en la pista con un gigantesco símbolo de paz Crédito: Prensa Laflia

31 de julio de 2019 • 00:43

Con un gran símbolo de la paz reapareció en la pista del "Súper Bailando" Matilda Blanco. La asesora de moda aseguró que, luego de la discusión con Flavio Mendoza, decidió cambiar su actitud. Luego, junto a su partenaire Maxi Buitrago y otros dos bailarines, se movió al ritmo de "Crazy Little Thing Called Love", de Queen.

El primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño durante esta ronda de "grandes éxitos" del voto secreto. "No me gustó nada de lo que hizo Matilda. El baile no es lo suyo, por eso se dedicó a otra cosa. En los trucos, se desplomaba", señaló el chimentero.

"A mí, en comparación con el ritmo anterior, me pareció que fue más fluido y me gustaron las caras de Matilda. Sí me parece que tiene que explotar más. Tiene que dejar de lado la postura de 'maestra ciruela" y sacar más la 'perra'. La coreo me pareció correcta", expresó Nicole Neumann (7), quien debutó la noche del martes en el jurado, como suplente de su archienemiga Pampita Ardohain.

"Me encanta que Matilda venga en son de paz. Tiene buenas posiciones. Hace muy bien los trucos, mejor que los pasos más fáciles. Adhiero a lo que dice Nicole, tiene que atreverse a bailar y a sacar la 'perra" que tiene adentro", agregó Florencia Peña (7).

"A mí, al contrario, me parece que tiene que mantener su personaje. Tiene buenas posiciones, pero cuando ves todo entero, no es lindo", cerró Marcelo Polino (3).

Flavio Mendoza y Laura Fidaldo decidieron manterner la calificación. Aníbal Pachano, a su vez, agregó que "no deberían exponer tanto a la participante" y fue el único que les bajó un punto. En total, entonces, lograron 17 puntos.