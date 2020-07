La panelista respondió a los rumores que pesan sobre el programa de Net.TV. Crédito: Instagram

Ante la vuelta de Pampita Online , diversos programas de espectáculos se hicieron eco del rumor que sostiene que las columnistas del programa están ahí ad honorem, por "la visibilidad que les da formar parte". Del elenco rotativo del magazine de Net.TV, el ojo estuvo puesto en Charlotte Caniggia. Incluso Bendita reprodujo la información en la voz de Mercedes Ninci.

En el primer programa de esta semana, la periodista cordobesa aprovechó un móvil en la casa de Silvina Luna (quien es parte del cuestionado ciclo) para volver sobre el tema. La actriz y modelo fue contundente en su respuesta: "La verdad es que, viniendo de la productora donde trabajo, no lo creo. Yo te puedo hablar de mi experiencia, obviamente tengo un cachet para salir a trabajar, y más en esta situación de pandemia . La verdad es que me siento afortunada de poder hacerlo, pero no me movería de mi casa si no me pagaran. Realmente es un riesgo muy grande el que uno corre todos los días. Ustedes lo sabrán muy bien".

Zanjada la duda y sin ganas de profundizar, Silvina fue abordada por Beto Casella, quien le recordó el juicio por mala praxis que mantiene y que, de no ser por la cuarentena, probablemente ya habría tenido resolución. "Eso comenzó en 2010, yo presenté todo lo que tenía que presentar legalmente. Este año va a ser el juicio oral, iba a ser en abril pero bueno, con todo esto de la pandemia se retrasó. Para mí es una muy buena noticia. Es muy difícil comprobar la mala praxis acá en Argentina, y el que haya llegado a esta instancia es porque hay pruebas, por eso está procesado".

Tratándose de un tema de salud, que le transformó su vida para siempre, Luna se convirtió en una suerte de símbolo de muchas mujeres que, según ella, pasaron por la misma situación: "El abogado me dice que es un buen indicio que esté en juicio oral, porque el caso puede entrar dentro de esa minoría donde se comprueba la mala praxis. Yo estoy muy tranquila, siempre me manejé con la verdad, presentando todo lo que tuve que presentar. Mi vida cambió totalmente a partir de lo que sucedió, es de público conocimiento y he compartido mi experiencia varias veces para poder ayudar a otras chicas . Hay un montón de chicas anónimas que también fueron víctimas de esta persona, de este abuso".