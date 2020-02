Sofía "Jujuy" Jiménez salió al cruce de Elizabeth Vernaci por las polémicas declaraciones de la locutora sobre su provincia Crédito: Instagram

Los dichos de Elizabeth Vernaci, que en medio de una charla con un productor de su programa de radio dijo que la provincia de Jujuy es Bolivia, sigue dando de qué hablar . Y claro, tiene aliados y detractores. Gerardo Romano la apoyó, en Intrusos, por América. "Dijo la verdad: el pueblo jujeño es de la misma extracción indígena que Bolivia. Y es cierto que es sufrido porque no hay agua, no hay árboles. Y es de una belleza increíble. Es una ironía lo que dijo, está haciendo humor. Pasar nueve días en Jujuy, donde hace 50 grados...".

Sofía "Jujuy" Jiménez también habló sobre el tema, en Incorrectas, ciclo que conduce Moria Casán por América: "La Negra lo dijo desde el humor y sin mala intención. Creí en su disculpa y el tema termina ahí. Lo que me molestó no es que hayan comparado a la provincia con Bolivia sino que se sugiriera que no es Argentina".

"Y quiero aclarar que decir que en Jujuy hace mucho calor es hablar desde la ignorancia. Se nota que no fue nunca a Jujuy. Todos tienen la idea de que te morís de calor y la realidad es que no es así. Hace calor, es verdad, pero es seco y no como el de Buenos Aires. Y de noche hace fresco", explicó la conductora.

David Kavlin habló también en Incorrectas desde Bolivia, donde vive parte de su familia y es el sitio en el que está ahora de vacaciones. "Gerardo es muy culto pero no sabe todo. Bolivia también tiene zona selvática. Quizá hace un recorte de lo que él pudo haber vivido", comenzó indicando.

"En Dubai también hace 50 grados de calor y nadie duda que es un destino turístico", chicaneó, y agregó que es válido que Vernaci haya pedido disculpas. "Hay un prejuicio desde hace muchos años con respecto a Bolivia. Soy salteño, hijo de bolivianos y judío. Siempre sentí los prejuicios. Mi mamá, cuando era joven, contó en su trabajo que la iba a buscar su marido, que es boliviano. Y se sorprendieron al ver aparecer a un rubio porque todas esperaban a un bajito, morocho y sucio", cerró.