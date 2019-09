Sol Pérez, lapidaria contra Nicole Neumann: "¿Y vos, qué vendés en tus redes?"

Sol Pérez defendió a Jimena Barón y atacó a Nicole Neumann Crédito: Captura de pantalla

27 de septiembre de 2019 • 13:32

El escándalo por cómo el conductor cordobés presentó a Jimena Barón hace unos días en un festival de la ciudad de Carlos Paz despertó opiniones encontradas (algunas a favor y otras en contra) entre las chicas del ambiente. Este mediodía, Sol Pérez se sumó a la polémica y defendió a la actriz y cantante, mientras disparó duro contra Nicole Neumann.

"Yo estaba en Carlos Paz ese día. Me habían invitado a la fiesta de la primavera. La verdad que no pude ir porque me sentía mal y tenía que hacer un show después", comenzó la conductora en Involucrados.

"La verdad que me pareció mal. Había un montón de otros artistas y no los presento así. Nunca dijo: '¿Quién le quiere ver el c. a Los Caligaris?'. Me parece que uno puede mostrarse como quiera. Jimena no vende nada, se muestra como a ella le gusta. Es una equivocación decir que alguien se vende. Ella se muestra como quiere, como le gusta, como le hace feliz", apuntó Pérez. "Es una de las artistas más escuchadas en Spotify. Ella muestra lo que tiene ganas de mostrar. La tiene que presentar como una artista, como presento a todos los demás", lanzó en referencia a los que opinan que Barón se vende así en las redes sociales al mostrarse con poca ropa.

Una de las que se encuentra dentro de ese grupo es la modelo Nicole Neumann, quien desde el panel de Nosotros a la mañana, justificó el accionar del presentador, dando a entender que es Barón "lo que ella vende". Este comentario molestó a Sol, quién no dudo en contestarle duramente: "Lo de Nicole es una aberración. Si recorremos su Instagram ella también sube fotos en topless, sin bombacha, que está muy bien pero entonces entendemos que ella también se está vendiendo (.). Habría que preguntarle qué vende ella en las redes cuando se saca fotos en bolas. '¿Que vendés Nicole Neumann?' (.) '¿Qué precio te pusiste?'", la increpó mirando a cámara, enfurecida.

Y sin intenciones de bajar los decibeles, trató a Neumann de poco inteligente: "El error es pensar que se está vendiendo. Nadie se vende en redes sociales, yo no me vendo. La poco inteligente es Nicole, no Jimena Barón", aseguró. Y enseguida continuó con su defensa hacia la cantante de "La cobra": "Ella puede tener el tema que quiera. El error es que el presentador no puede ver más allá de ese c... porque es un retrógrado, que no puede ver lo artístico de Jimena".

Y frente a la pregunta de sus compañeros sobre qué hubiera hecho ella en la situación de Barón, la exchica del clima advirtió: "A mi jamás nunca nadie me presento de esta manera. Si me hubiera pasado a mí, me subo al escenario y le digo: 'Igual vine a cantar, no a mostrar el c... El c... lo muestro si tengo ganas'".